Lecture Zen Résumer l'article

La seconde bande-annonce de GTA VI, publiée le 6 mai 2025, révèle beaucoup de détails sur le jeu. Rockstar Games en profite faire de l’auto-dérision autour des fuites sur son jeu (et son temps de développement record).

Quelques jours après le report de son prochain jeu, Rockstar Games régale ses fans. Le studio a publié la seconde bande-annonce de GTA VI le 6 mai 2025, sans prévenir personne. On y découvre de premières informations sur l’histoire du jeu, qui mettra en avant le couple Jason/Lucia.

Dans les premières secondes de la bande-annonce, une phrase en apparence anodine risque de faire rire les fans attentifs de GTA VI. On peut y interpréter une petite blague de Rockstar Games sur ses récentes mésaventures.

Pour aller plus loin GTA 6 : la seconde bande-annonce est enfin là et révèle pleins de choses

« Oh, je répare juste quelques fuites » : Rockstar fait une blague sur les leaks de GTA VI

La seconde bande-annonce de GTA 6 s’ouvre sur un plan aérien Vice City.

Ensuite, un personnage qu’on ne connaît pas demande à Jason Duval (l’un des personnages principaux du jeu) ce qu’il fait sur le toit de sa maison. Celui-ci répond : « Oh, just fixing some leaks », soit en français « Oh, je répare juste quelques fuites ». Un bon moyen de démarrer la bande-annonce un an et demi après les dernières images : il s’agit d’une référence aux leaks sur GTA VI. Le personnage mystérieux poursuit « you got some times on your hands », ou « vous avez du temps à perdre ». Il indique qu’il commence à manquer de patience, puisqu’il doit payer ses loyers. On peut, là aussi, y voir une référence au long délai d’attente du jeu.

Rockstar fait dans l’auto-dérision // Source : Capture Numerama

Rockstar Games avait été victime d’une fuite massive de données en septembre 2022. 90 vidéos issues d’une ancienne version du jeu avaient été publiées. Le hacker britannique qui avait fait fuiter ces vidéos avait fini par être condamné. Depuis, il y a régulièrement des fuites dans la presse.

Lucia et Jason dans GTA VI. // Source : Rockstar Games

Avec cette seconde bande-annonce, Rockstar Games révèle plein d’éléments sur le prochain GTA : personnages, intrigues, lieux, etc. En plus de la bande-annonce, de nombreuses images ont été publiées sur le site du studio pour donner envie aux joueurs. On apprend notamment qu’il y aura un système avec un bracelet électronique pour ne pas découvrir toute la carte dès le début. Rendez-vous le 26 mai 2026 !

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama