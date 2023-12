La nouvelle aventure de GTA 6 se déroulera dans la ville fictive de Vice City, directement inspirée par Miami, en Floride. La future carte de jeu devrait être plus étendue que celle de GTA 5.

On ignore encore quelle taille fera la carte de GTA 6, dont le premier trailer a été dévoilé ce mardi 5 décembre. En revanche, on a maintenant la certitude que la nouvelle aventure de Rockstar Games se passera dans une ville fictionnelle très largement inspirée de Miami. Une ville que connaissent déjà bien celles et ceux qui ont joué aux précédents volets de GTA.

Retour à Vice City pour GTA 6

Dans le communiqué de presse accompagnant la sortie de cette bande-annonce, le studio annonce que Grand Theft Auto VI se déroulera dans l’État fictif de Leonida, « qui abrite les rues inondées de néons de Vice City ». D’après le studio américain, cet environnement va constituer « l’évolution la plus importante et la plus immersive de la série Grand Theft Auto à ce jour. »

Vice City est une ville qui n’est pas inédite dans la saga GTA. Elle a été au cœur de l’un des épisodes les plus fameux de la licence, avec GTA: Vice City, sorti en 2002, et du plus confidentiel GTA: Vice City Stories, commercialisé en 2006. Ce qui est peut-être moins connu, c’est que Vice City a aussi servi de zone de jeu pour le tout premier Grand Theft Auto, en 1997.

D’une certaine façon, Grand Theft Auto VI constitue un retour aux sources : cela faisait très longtemps que GTA n’était pas revenu en Floride. La dernière fois, c’était il y a plus de vingt ans, avec Vice City. C’est aussi dans cette ville que tout a commencé, puisqu’il s’agissait du tout premier emplacement choisi par Rockstar Games pour installer son aventure.

Historiquement, Rockstar Games s’est inspiré de véritables villes américaines pour planter son décor. Outre Vice City, qui s’inspire de la ville de Miami, on retrouve aussi l’agglomération de Los Santos (qui puise dans l’ambiance de San Francisco) et la métropole de Liberty City (New York). Dans le cas de GTA V, par exemple, on se trouvait à Los Santos, dans l’État de San Andreas.

La référence au Florida Man. // Source : Capture YouTube

De fait, l’État fictif de Leonida puise également dans le monde réel : il s’agit d’une représentation de la Floride. Des indices permettent de le déduire, à l’image d’un extrait dans le trailer qui fait mention d’un « Leonida Man ». Cette formulation fait directement référence au « Florida Man », qui était une titraille de fait divers qui a fini par être élevée au rang de mème Internet.

Autre indication qui crève les yeux et l’écran : le trailer présente au premier plan un panneau affichant en toutes lettres « VICE ». Une référence qui renvoie à la fois à la ville de Vice City, mais aussi au surnom de Miami, la cité du vice. Par le passé, cette particularité a été soulignée dans d’autres œuvres. On pense surtout à la série puis au film Miami Vice.

GTA 6 sortira en 2025.

