La toute première bande-annonce de GTA 6 a été diffusée par Rockstar Games dans la nuit du 4 au 5 décembre. Au-delà de certaines références facilement identifiables, il y a aussi des références très subtiles. Les avez-vous tous repérées ?

Il y a les détails que l’on voit au premier regard, puis il y a les autres. La bande-annonce de GTA 6 est sortie officiellement ce 4 décembre 2023. En une minute trente, Rockstar Games n’a pas eu le temps de montrer grand-chose — et c’est sûrement volontaire. On a surtout découvert Lucia, la première (anti) héroïne féminine de l’histoire de la saga, et son amant Jason, avec qui elle commettra probablement les pires crimes et délits.

Il ne faut cependant pas méconnaitre la méticulosité des fans, qui ont décortiqué à grande vitesse ces premières images de GTA 6, pour en extraire les easter eggs les plus discrets. Comme la rédaction de Numerama adore les références cachées, on ne s’est pas fait prier pour les agréger également, en allant fouiner sur les forums et Reddit spécialisés.

1. Florida Man devient Leonida Man

GTA 6 se situera à Vice City, une ville fictive qui ressemble beaucoup à Miami, dans un État américain fictif baptisé Leonida. Leonida est donc logiquement l’équivalent de la Floride. Dans un extrait diffusé dans la bande-annonce, on voit que l’expression Leonida Man revient à plusieurs reprises. C’est une référence à Florida Man, un mème du début des années 2010 qui référençait la prévalence des titres de presse reprenant l’expression « un homme de Floride » associé à un acte erratique, absurde ou dangereux. Dans le trailer de GTA 6, on peut lire par exemple : « Un homme aspiré par une tornade marine demande à la ville de lui racheter un costume. »

Un extrait de fausse poursuite diffusée sur une chaine en direct // Source : YT/GTA 6

2. La CHEETAH est de retour

Une voiture iconique a fait une apparition remarquée dans la bande-annonce : la Cheetah est une supersportive jouable depuis GTA III. C’est LA voiture iconique de GTA Vice City. Ici, on voit sur une plaque d’immatriculation l’inscription CH33TAH.

3. Le Leonida Joker existe vraiment

Au cours de la vidéo, on voit un reportage sur l’arrestation d’un « Leonida Joker », un homme tatoué comme le célèbre antagoniste de Batman. C’est une référence au Florida Joker, un homme qui existe vraiment et qui a bien été arrêté. Autre fait notable : il n’existe, dans la réalité, pas un seul Florida Joker, mais plusieurs. Preuve en est, s’il le fallait, que la Floride est bien un espace-temps à part… Y aura-t-il plusieurs Leonida Joker dans le jeu ?

4. La femme aux marteaux existe bien

La bande-annonce de GTA 6 met beaucoup en avant une femme en robe de chambre, qui porte un marteau dans chaque main et qui s’exclame : « Et bien, regardez qui est de retour ! » Si on ne connait pas le rôle qu’elle occupera dans le jeu vidéo (un simple PNJ, ou une véritable histoire liée aux personnages principaux ?), il convient de noter que son look est inspiré d’une Américaine, qui a bien attaqué la voiture de ses voisins avec un marteau. Un internaute a retrouvé l’image rapidement et l’a diffusée sur Reddit.

5. La voiture jaune devant l’Ocean View Hotel

Certains spectateurs très attentifs ont repéré une voiture jaune garée pas loin de l’Ocean View Hotel, sur un plan rapide, mais très fourni, du trailer… Ce n’est pas un hasard ! Elle était déjà présente dans Vice City, exactement au même endroit. C’est en fait une référence à une vraie voiture, surnommée la Oldsmobile, qui est toujours garée devant le Avalon Hotel, un lieu mythque de Miami.

Il faut bien zoomer pour la voir, mais elle est bien là.

Une capture d’écran agrandie de la « oldsmobile » dans le trailer

6. L’héroïne porte un bracelet électronique

Si ce n’est pas une « référence » à proprement parler, il s’agit d’un petit objet important, qui a tout de suite été repéré par les internautes sur l’affiche officielle du jeu. Lucia, le premier personnage féminin jouable de l’histoire de GTA, est sous contrôle judiciaire et dans l’obligation de porter un bracelet électronique. Ce détail est important, car il permettra probablement au jeu de justifier l’interdiction de sa protagoniste de quitter la ville. Pratique, pour garder un personnage sur la map d’un jeu !

L’affiche officielle de GTA 6 // Source : Rockstar Games

