Le cinéma a toujours puisé dans la grande Histoire pour mieux nous proposer des récits méconnus, qui ont changé le monde. Sur Prime Video, 3 films n’échappent pas à la règle en nous racontant 3 destins hors du commun dans First Man, BlacKkKlansman et Air.

Les premiers pas sur la Lune, la lutte contre le racisme aux États-Unis dans les années 1970 ou les paniers spectaculaires de Michael Jordan sur le terrain : autant de pans de l’Histoire que nous pensons bien connaître, que l’on ait pu les vivre en direct ou non, et qui infusent toute la pop culture. Le septième art raffole particulièrement de ces histoires vraies, souvent synonymes de succès au box office ou sur les plateformes de SVOD.

BlacKkKlansman // Source : David Lee / Focus Features

Sur Prime Video, vous avez ainsi le choix entre la face cachée du célèbre Neil Armstrong dans First Man, une infiltration risquée au cœur du Ku Klux Klan avec BlacKkKlansman ou les secrets de création des fameuses baskets de Nike avec Air.

First Man sur Prime Video, l’homme derrière le grand pas pour l’humanité

« C’est un petit pas pour l’homme, un grand pas pour l’humanité. » On connaît toutes et tous la formule, prononcée plus ou moins de cette façon par Neil Armstrong, alors qu’il posait le premier pied sur la Lune, le 20 juillet 1969. Réalisé par Damien Chazelle (La La Land, Whiplash), First Man : Le Premier Homme sur la Lune ambitionne de nous dévoiler le destin de cet astronaute américain, resté dans toutes les mémoires pour sa participation à l’historique mission Apollo 11. Le long-métrage prend ainsi l’allure d’un portrait, davantage que d’un film d’action sur la conquête spatiale.

On y découvre Ryan Gosling, impeccable dans le rôle très froid, mais pourtant émouvant de Neil Armstrong, dont la vie a été notamment marquée par des drames familiaux. C’est grâce à ce point de vue intime que First Man parvient à raconter les détails de la grande Histoire, sans jamais nous perdre dans un jargon scientifique trop complexe. Si vous attendez des explosions et du suspense sans temps mort, cette délicate fresque ne sera pas pour vous. Mais si vous êtes prêts à vous attarder sur l’individuel plutôt que sur le collectif, alors vous allez passer un excellent moment. Mention spéciale à la scène de l’atterrissage, portée par la somptueuse musique de Justin Hurwitz, et qui met notre tension à rude épreuve.

À voir si vous avez aimé : Les Figures de l’Ombre ; Apollo 13 ; Interstellar ; Gravity ; Ad Astra ; For All Mankind

Les Figures de l’Ombre ; Apollo 13 ; Interstellar ; Gravity ; Ad Astra ; For All Mankind À voir si vous cherchez : drame ; biopic ; portrait ; historique ; espace ; histoire vraie ; relations familiales ; mission spatiale ; casting en or ; émotions ; frissons ; une séquence époustouflante d’atterrissage sur la Lune ; garder la tête dans les étoiles avec le meilleur co-pilote : Ryan Gosling

BlacKkKlansman sur Prime Video, quand un flic noir infiltre… le Ku Klux Klan

Depuis les années 1980, le réalisateur Spike Lee ausculte le racisme aux Etats-Unis, de Do the Right Thing à Malcolm X en passant par Nola Darling n’en fait qu’à sa tête. En 2018, il s’inspirait d’une improbable histoire vraie, celle de Ron Stallworth, pour alimenter un long-métrage tout aussi rocambolesque avec BlacKkKlansman : J’ai infiltré le Ku Klux Klan. Le film nous plonge dans les années 1970, alors que le racisme ne quitte (toujours) pas la société américaine, malgré la lutte pour les droits civiques. C’est dans ce contexte que Ron devient le premier policier noir du Colorado Springs Police Department. Accueilli avec hostilité, le détective se donne une mission hautement risquée : infiltrer le Ku Klux Klan pour dénoncer leurs crimes.

On vous prévient : BlacKkKlansman est un film déroutant. Aussi puissant d’un point de vue politique qu’efficace dans sa satire du racisme américain, le long-métrage oscille en permanence entre drame, espionnage, policier et comédie noire, dans un mélange qui ne laisse clairement pas indifférent. John David Washington (Tenet) excelle à donner vie à l’histoire de Ron Stallworth, tandis qu’Adam Driver incarne Flip Zimmerman, son collègue juif, également infiltré au sein du groupe suprémaciste. Un biopic aux accents vintage, qui ne manque pas de raconter son époque, tout en dénonçant frontalement la situation actuelle, et notamment les violences policières.

À voir si vous avez aimé : Do the Right Thing ; Malcolm X ; Get Out ; The Hate U Give ; Detroit ; Dans leur regard

Do the Right Thing ; Malcolm X ; Get Out ; The Hate U Give ; Detroit ; Dans leur regard À voir si vous cherchez : comédie ; drame ; politique ; biopic ; histoire vraie ; humour ; action ; policier ; espionnage ; historique ; années 1970 ; satire ; Adam Driver ; casting en or ; dénoncer le racisme et les violences policières ; Adam Driver, toujours ; romance ; frissons ; cérébral ; thriller ; décalé ; Adam Driver, à jamais

Air sur Prime Video, l’origine des légendaires baskets de Michael Jordan

Vous en portez peut-être à l’heure où vous lisez ces lignes, mais connaissez-vous vraiment l’histoire derrière les baskets Air Jordan ? Alors retour en 1984, au QG de Nike. L’entreprise est en perte de vitesse, face aux géants Converse et Adidas, qui emportent l’adhésion de toutes les stars du basketball. Face à ces concurrents, Sonny Vaccaro, petit génie du basket chez Nike, va tenter le tout pour le tout : signer un partenariat historique avec l’étoile montante, Michael Jordan.

Si vous n’avez pas vécu dans une grotte pendant les dernières décennies, vous connaissez la suite de l’histoire : le lancement de la ligne Air Jordan, qui permettra à Nike de vendre des milliards de chaussures à travers le monde, accompagnées de l’ombre de Michael Jordan en plein vol.

Un monument de la pop culture, dont on découvre ici les coulisses avec bonheur. Ben Affleck (The Flash, Mr Wolff) réalise et joue dans Air, qui met surtout en scène Matt Damon (Seul sur Mars) dans le rôle de Sonny Vaccaro, plus ambitieux que jamais, mais aussi Viola Davis (Murder) et Jason Bateman (Arrested Development), dans des rôles profondément touchants. Et Michael Jordan ? Et bien si vous souhaitez le voir, il faudra revisionner la série documentaire The Last Dance, puisque le film a l’audace de ne quasi jamais le montrer à l’écran. Air est ainsi un biopic plutôt sage, mais qui nous emporte volontiers dans son tourbillon de discours motivants.

À voir si vous avez aimé : The Last Dance ; Le Stratège ; Winning Time : The Rise of the Lakers Dynasty ; The Way Back

The Last Dance ; Le Stratège ; Winning Time : The Rise of the Lakers Dynasty ; The Way Back À voir si vous cherchez : biopic ; comédie ; drame ; histoire vraie ; sport ; espoirs ; basketball ; humour ; casting en or ; travail d’équipe ; pas de violence ; course contre la montre ; discours motivants ; une pub pour Nike, en mieux ; Ben Affleck en tenue de sport fluo

