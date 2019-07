Sotheby's a procédé à la vente aux enchères des bandes vidéo originales de la mission Apollo 11. On y voit Neil Armstrong poser le premier pas sur la Lune. Quelqu'un a payé très cher pour en devenir propriétaire, car ces cassettes ont une qualité unique.

Qui eut cru que des cassettes vidéo pourraient avoir une valeur inestimable ? C’est le cas de ces bandes vidéo originales d‘Apollo 11, qui ont été vendues aux enchères pour la modique somme de 1,8 million de dollars.

C’est Gary George, alors stagiaire à la Nasa, qui les avait achetées pour la première fois en 1976, à une époque où l’agence spatiale voulait se débarrasser d’un stock de matériels en surplus. Il n’avait dépensé que 217 dollars. Fort heureusement, en 43 ans, il ne s’en est jamais débarrassé, la mention « APOLLO 11 EVA | July 20, 1969 » sur certaines cassettes lui ayant mis la puce à l’oreille qu’il détenait quelque chose de précieux.

Si Gary George a pris soin de numériser le contenu pour la postérité, il vient de revendre à prix d’or les cassettes, en passant par la société de vente aux enchères Sotheby’s. Et c’est évidemment le 20 juillet 2019 qu’a eu lieu l’événement, afin de coïncider avec les 50 ans de la mission Apollo 11.

Les enregistrements contiennent plus de deux heures du tout premier alunissage de l’humanité, à commencer par le « petit pas pour l’Homme » de Neil Armstrong et en passant par le coup de téléphone des astronautes au président Américain de l’époque, Richard Nixon.

#AuctionUpdate Unrestored, unenhanced, and unremastered, the videotapes represent the earliest, sharpest, and most accurate surviving video images of man’s first steps on the moon #Apollo50th pic.twitter.com/f2ulCpIHqz

— Sotheby's (@Sothebys) July 20, 2019