L’arrivée de la saison 1 offre une nouvelle aventure aux joueurs et aux joueuses. Quelques points méritent votre attention pour profiter au mieux des futurs défis de Diablo IV.

La saison 1 de Diablo IV arrive, et avec elle de nouvelles aventures et de nouveaux défis pour les joueurs et les joueuses. Pendant les trois prochains mois, au moins, le hack’n’slash sera sous le signe de la malfaisance — c’est le thème saisonnier choisi par Blizzard. Ce sera un nouveau départ, avec un personnage démarrant au niveau 1. Il y a toutefois certains points à avoir en tête.

Préparez-vous pour le jour J

Le 20 juillet marque le début de la saison une de Diablo IV. Il est conseillé de boucler ces tâches au préalable pour se faciliter la vie lors de la progression de son nouveau héros. Cela inclut l’achèvement de la campagne, la validation des autels de Lilith, la découverte de la carte de Sanctuaire, le déblocage du renom et la connexion sur son personnage principal.

La progression de vos personnages se cumule

La progression de vos personnages se cumule : si vous avez par exemple trouvé 10 autels de Lilith à Scosglen avec un premier personnage et 5 autres au Kehjistan avec un second, vous pouvez en réclamer 15 avec votre personnage saisonnier. Et ainsi de suite. Il faut juste penser à se connecter rapidement avec les deux personnages pour valider la progression (après le patch 1.1.0).

Les cœurs malfaisants sont au centre de la saison 1. // Source : Blizzard

La progression en hardcore marche…si votre personnage est vivant

Pour que l’avancement de votre personnage principal soit pris en compte dans le mode « extrême » (« hardcore »), celui-ci doit être vivant au moment de créer votre personnage extrême saisonnier. Prudence, donc, avec votre personnage principal si vous voulez répercuter sa progression extrême sur le nouveau héros saisonnier. Une mort prématurée pourrait tout gâcher.

Le passe de combat peut être utilisé tout de suite ou pour une future saison

Celles et ceux ayant acheté une édition deluxe ou ultime de Diablo IV ont droit à un passe de combat premium gratuit. Celui-ci peut être utilisé dès la saison 1 ou bien mis de côté pour une future saison. Les passes de combat premium sont payants, et incluent des récompenses cosmétiques qui ne modifient pas fondamentalement l’expérience de jeu (aucun avantage de jouabilité).

Un plafond pour le niveau des items pratique pour les « rerolls »

Avec la première saison, les items sacrés et ancestraux ont un plafond maximal pour les niveaux : 60 pour les premiers, 80 pour les seconds. Cela veut dire que si vous êtes niveau 82, les items ancestraux ne seront pas de 82, mais de 80 au maximum. Le but est de faciliter le transfert d’items vers vos autres personnages, pour qu’ils aient accès à un meilleur équipement plus vite.

Sur le papier, le niveau de chaque item trouvé dans le jeu dépend du niveau de votre personnage. Mais pour donner aux personnages alternatifs une chance de s’équiper mieux et plus vite, les critères d’attribution sont assouplis. Pas besoin d’atteindre le niveau 100 avec un alt pour utiliser un item trouvé avec un autre personnage niveau 100. Le niveau 80 suffira.

Pour aller plus loin Tout comprendre au système de Parangon dans Diablo IV

Pensez à toutes les astuces déjà existantes

Il existe déjà plusieurs astuces pratiques pour rendre Diablo IV plus agréable : que ce soit pour bien débuter, pour faire du hack’n’slash une expérience plaisante ou pour monter rapidement en niveau, les conseils ne manquent pas. Si certains sont évidents, d’autres le sont probablement moins. Beaucoup pourront resservir avec la saison une.

Les progressions en extrême et normal ne se mélangent pas

Vous avez dévoilé toute la carte de Sanctuaire avec un personnage dans le mode normal ? Idem pour les autels de Lilith ? Cet avancement ne peut profiter qu’aux autres personnages créés dans ce mode, saisonnier ou non. Idem du côté des héros en mode hardcore. Ce sont deux modes de jeu qui sont aujourd’hui strictement séparés.

Un nouveau boss difficile est promis pour la saison une. // Source : Blizzard

Ignorez la campagne et foncez sur la nouvelle aventure

Sauf si vous voulez revivre les évènements autour de Lilith, Elias, Lorath, Neyrelle et Inarius, zappez la campagne pour vous focaliser sur la nouvelle aventure saisonnière : vous aurez non seulement une histoire inédite à découvrir, mais en plus la quête vous permettra de vous familiariser avec les mécaniques spéciales liées à la saison une.

Traquez et améliorez les bénédictions saisonnières

La saison une inclut plusieurs changements. Les bénédictions saisonnières en font partie et ne sont pas à négliger : elles offrent diverses petites améliorations qui auront une incidence en jeu. Ces bénédictions ont besoin de cendres fumantes. Elles améliorent l’expérience reçue, l’argent collecté, la durée des élixirs et ainsi de suite. Elles peuvent être améliorées.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !