Blizzard organise un direct le 6 juillet 2023 pour parler de la saison 1 de Diablo IV.

Blizzard organise ce jeudi 6 juillet 2023 un direct sur Twitch pour évoquer la suite de Diablo IV, dont la sortie a eu lieu il y a pile un mois. Le studio américain est resté évasif quant aux annonces qui seront faites : on sait toutefois qu’il sera question de la saison 1 du hack’n’slash. Accessoirement, Blizzard va aussi parler de la nouvelle classe sur Diablo Immortal.

Comment suivre les annonces sur la suite de Diablo IV

Le jeudi 6 juillet à partir de 20 heures.

Sur les chaines YouTube et Twitch officielles.

Des annonces sur la saison 1 de Diablo IV.

Une saison de Diablo IV sous le signe de la corruption ?

Le thème de cette première saison a sans doute été éventé en partie par le compte officiel de Diablo. « La corruption s’installe. Découvrez les nouvelles menaces qui pèsent sur Sanctuaire lors du livestream des développeurs », lisait-on dans un tweet publié le 5 juillet. En France, il sera 20 heures (heure de Paris) au moment du lancement du direct.

Les joueurs et les joueuses pourront suivre les annonces sur la chaîne YouTube de Diablo ainsi que sur sa page Twitch. Quatre intervenants sont attendus, dont deux pour Diablo IV : Joe Piepiora, directeur du jeu, et Tim Ismay, producteur senior. Ce sont des sessions relativement longues : les précédentes diffusions duraient entre 1h30 et 2h.

Une nouvelle aventure commence. // Source : Blizzard

L’évènement devrait révéler la date de lancement de la saison 1 de Diablo IV — la communauté s’attend à un top départ le 21 ou 28 juillet. Le studio devrait aussi préciser ce qui sera conservé durant cette saison et ce qu’il faudra refaire. On devrait avoir des précisions sur la durée de l’évènement — historiquement, les saisons s’étalent sur quelques mois.

Outre les nouveautés propres à la saison 1 de Diablo IV, la communauté espère au passage que Blizzard apportera quelques réglages dans l’interface pour rendre son jeu plus agréable : on pense à la gestion de l’inventaire la création d’onglets propres à certains items qui prennent inutilement de la place dans les sacs ou aux points de parangon que l’on ne peut pas réinitialiser d’un coup.

