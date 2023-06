Dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, une manipulation complexe permet à Link d’enchaîner les sauts et, par extension, de voler. La prouesse, basée sur un bug, est impressionnante.

Pendant les premières heures de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Link reçoit des nouveaux pouvoirs qui lui permettent d’assembler des constructions ou encore de fusionner des objets. En résulte un gameplay avec des manipulations parfois complexes, qui imposent d’appuyer sur une suite de boutons pour obtenir un résultat en jeu.

Ces quelques frictions représentent néanmoins une opportunité pour des petits malins, qui guettent la moindre faille pour l’exploiter à leur profit. Par exemple, grâce à un bug, on peut presque enchaîner les sauts à l’infini dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

« Le nouveau mouvement lié à une faille de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est tellement cool », s’exclame le streamer SmallAnt dans un tweet publié le 14 juin. Il accompagne ses éloges d’un clip où l’on voit Link monter rapidement dans les airs sans aucun véhicule. C’est vraiment impressionnant, même si ce n’est pas évident à réaliser.

Un bug permet presque à Link de voler dans Zelda: Tears of the Kingdom

La découverte partagée par SmallAnt est liée à une précédente faille, baptisée « Fuse Entanglement ». Cette dernière permet, au terme d’une manipulation précise et rapide (expliquée dans cette vidéo), de fusionner un bouclier et un autre objet sans que l’objet ne soit vraiment consommé. De cette manière, le bouclier aura les propriétés de l’objet, tout en conservant sa solidité. Un point utile pour le surf avec bouclier. Néanmoins, il y a un mais : si on s’éloigne trop de l’objet laissé au sol, alors il finira par disparaître et le bouclier redeviendra normal.

SmallAnt a trouvé la parade à ce biais : utiliser ensuite le pouvoir « Amalgame » dans les règles. Il triche d’abord pour « attacher » une fusée soneau à son bouclier, puis il attache la même fusée à son arme afin de l’emmener avec lui. Dans le clip, Link est donc propulsé dans les airs grâce à un bouclier fusionné avec une fusée (mais on ne le voit pas grâce au bug). Avec cette astuce, Link peut couvrir une grande distance rapidement, aussi bien verticalement qu’horizontalement, à condition de bien gérer sa batterie. Pour le speedrunning, qui consiste à terminer le jeu le plus rapidement possible, cela peut être intéressant.

SmallAnt précise que ce bug fonctionne pour le moment dans toutes les versions de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, signe que Nintendo ne s’est pas encore penché sur le sujet. On rappelle quand même que l’entreprise japonaise est parvenue à retirer d’autres failles dans des mises à jour, notamment celles qui offraient l’opportunité de dupliquer les ressources. Au pire, on pourra toujours se prendre pour un ingénieur.

