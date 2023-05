Avec un patch de corrections pour le dernier Zelda, Nintendo a supprimé discrètement un bug qui permettait aux joueurs de multiplier des objets à l’infini.

Depuis sa sortie le 12 mai 2023, le jeu The Legend Of Zelda : Tears of the Kingdom fait l’unanimité. Les possibilités offertes par cette nouvelle aventure, après Breath of the Wild, sont nombreuses et démontrent le travail conséquent réalisé par les développeurs. Mais comme dans tout jeu, aussi réussi soit-il, certains bugs ou glitchs ne sont détectés qu’après la sortie du jeu. À ce titre, Nintendo a mis à jour récemment The Legend Of Zelda : Tears of the Kingdom. Si l’éditeur n’a pas communiqué dessus, plusieurs joueurs ont remarqué que certains problèmes ont été supprimés. Et l’un d’entre eux ne fait pas vraiment les affaires des joueurs.

Comme Kotaku l’a remarqué le 14 mai 2023, plusieurs joueurs ont trouvé des moyens d’accéder facilement à de nombreux objets et ressources disponibles dans le jeu grâce à un glitch, présent dans la version day one du jeu. Ce glitch permet de faire des copies de nombreux objets et de ne pas être obligé de « farmer » pendant de longues sessions de jeu pour les récolter de manière classique.

The dup glitch just keeps getting easier and easier. pic.twitter.com/baLD1zkcnv — AmericanTruckSongs9 (@ethangach) May 23, 2023

Nintendo à la fois pour et contre la triche

Dans les informations partagées sur cette mise à jour, Nintendo est resté bien évasif, en mentionnant quelques corrections au niveau de l’audio, d’un problème dans la quête principale « Caméra dans les profondeurs » et « plusieurs problèmes qui ont été résolus afin d’améliorer l’expérience de jeu ».

Des objets qui ne pourront plus être multipliés // Source : Capture Nintendo Switch

Le directeur Hidemaro Fujibayashi a bien admis dans une interview publiée le 13 mai sur Polygon que « la triche peut s’avérer amusante ». Certains éléments du gameplay, comme les pouvoirs de Link ont aussi été conçus dans le but de faire gagner du temps aux développeurs pendant leurs tests avant de devenir de vrais outils de « triche » en faisant partie intégrante du jeu final. Mais malgré ces portes ouvertes à une forme de triche, Nintendo semble tout de même vouloir compliquer, même légèrement, la vie des joueurs.

La créativité des jouerus et joueuses n’est pas un fait nouveau, et il n’est pas impossible que de nouveaux glitchs soient retrouvés et exploités à l’avenir dans The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Après tout, cela fait partie du jeu.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !