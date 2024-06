Lecture Zen Résumer l'article

Les Internationaux de France de tennis 2024 auront une finale qui va opposer Carlos Alcaraz à Alexander Zverev. Plusieurs options existent pour suivre la rencontre de tennis à Roland-Garros, en direct et en streaming.

Qui est qualifié pour la finale de Roland-Garros ?

Les Internationaux de France de tennis 2024 s’achèvent. Deux finales vont particulièrement retenir l’attention au cours du week-end : la finale simple chez les dames le 8 juin et la finale simple chez les messieurs le 9 juin. Les deux rencontres se dérouleront à chaque fois sur le court Philippe-Chatrier, la plus prestigieuse enceinte sportive de Roland-Garros.

Chez les femmes, la rencontre opposera la Polonaise Iga Świątek (numéro 1 mondiale) à l’Italienne Jasmine Paolini (12e).

Ches les hommes, le match se fera entre l’Espagnol Carlos Alcaraz (3e) à l’Allemand Alexander Zverev (4e).

Pour Iga Świątek, cette finale est l’occasion de remporter un quatrième sacre à Roland-Garros (elle a déjà également gagné une fois l’US Open). Pour Jasmine Paolini, ce sera sa première opportunité. C’est également la première chance pour Carlos Alcaraz et Alexander Zverev. Alcaraz a déjà un Wimbledon et un US Open à son palmarès.

Quelle chaîne diffuse la finale de Roland-Garros en direct à la TV ou sur Internet ?

Roland-Garros sur France Télévisions

En France, deux options s’offrent à vous : vous pouvez regarder le tournoi sur les chaînes de France Télévisions (France 2, France 3, France 4), ainsi que sur son site web France.tv et l’application France TV Sport. L’accès aux retransmissions est gratuit avec France Télévisions. Seule contrainte : vous avez besoin d’un compte sur France TV pour suivre les matchs en ligne.

La page d’accueil de France TV pour Roland-Garros // Source : Capture d’écran

Roland-Garros sur Amazon Prime Video

De son côté, Amazon Prime Video a récupéré toutes les sessions de soirée, du 26 mai au 6 juillet, à partir de 20h30. Le géant du streaming a aussi la main sur les demi-finales et les finales simples et doubles Messieurs et simples et doubles Dames, ainsi que pour la finale double mixte. Cela vaut pour 2024, 2025, 2026 et 2027.

Contrairement à France TV, la diffusion des matchs de tennis sur Amazon Prime Video nécessite de souscrire un abonnement à la plateforme.

Nadal, Djokovic, les Français… que retenir de la compétition de tennis ?

L’édition 2024 de Roland-Garros est marquée par deux évènements clés :

La sortie de Rafael Nadal dès le premier tour du tournoi, lors de son match contre Alexander Zverev. Un choc, car Rafael Nadal a gagné quatorze fois le trophée dans sa carrière, mais une issue sans doute inévitable. L’Allemand est plus jeune et en bonne forme, là où l’Espagnol est sur le crépuscule de son parcours, âgé et diminué par les blessures.

L’abandon de Novak Djokovic (vainqueur trois fois de Roland-Garros) juste avant sa rencontre en quart de finale contre le Norvégien Casper Ruud. Lui et le Serbe s’étaient affrontés en 2023 lors de la finale des Internationaux de France de tennis. Novak Djokovic était le tenant du titre, mais la blessure au ménisque du genou l’a empêché de le défendre.

De fait, c’est un vainqueur inédit qui se dessine chez les hommes. En effet, ni Alcaraz ni Zverev n’ont jusqu’à présent réussi à s’imposer sur la terre battue du Grand Chelem. Chez les dames, la domination d’Iga Świątek est attendue : elle a gagné en 2020, 2022 et 2023. Elle défendra donc son titre pour l’édition 2024.

Du côté des Français, personne n’a pu sortir des huitièmes de finale. Chez les hommes, Corentin Moutet est tombé face à l’Italien Jannik Sinner (2e mondial). Chez les femmes, Varvara Gracheva a buté sur la Russe Mirra Andreeva. Chez les doubles messieurs comme chez les doubles dames, personne n’a atteint les huitièmes de finale.

En revanche, il faut noter la performance du double miste formé par le Français Édouard Roger-Vasselin et l’Allemande Laura Siegemund. Ils ont en effet remporté Roland-Garros dans cette catégorie, face au duo formé de l’Américaine Desirae Krawczyk et du Britannique Neal Skupski. Édouard Roger-Vasselin avait déjà gagné le double hommes en 2014.

Qui a remporté la finale Roland-Garros en 2023 ?

Chez les hommes, en simple : Novak Djokovic

Chez les femmes, en simple : Iga Świątek

Chez les hommes, en double : Ivan Dodig et Austin Krajicek

Chez les femmes, en double : Hsieh Su-wei et Wang Xinyu

Mixte, en double : Miyu Kato et Tim Pütz

Quand se déroule la finale de Roland-Garros ?

Les Internationaux de France de tennis 2024 se déroulent du 26 mai au 9 juin en France au stade Stade Roland-Garros, près de la porte d’Auteuil. Les finales en simple se déroulent les 8 et 9 juin.

