France Télévisions (France 2, France 3) et Amazon diffusent l’édition 2025 de Roland-Garros, qui s’étale de mai à juin. Pour regarder en direct l’intégralité des Internationaux de France de tennis, il vous faut jongler entre les deux plateformes de streaming.

Qui succèdera à Carlos Alcaraz chez les hommes et à Iga Świątek chez les femmes à Roland-Garros en 2025 ? Réponse dans deux semaines, lorsque arriveront les finales des Internationaux de France de tennis. Un grand rendez-vous pour les fans de la petite balle jaune, et deuxième tournoi du Grand Chelem, qui suit l’Open d’Australie à Melbourne.

Cette édition 2025 de Roland-Garros aura évidemment un grand absent : Rafael Nadal. L’Espagnol, qui a été impérial sur terre battue au cours de toute sa carrière, et qui a marqué le tournoi comme jamais (14 titres à Roland-Garros, sur les 22 titres de Grand Chelem), a pris sa retraite sportive en 2024. Son dernier sacre remonte à 2022

Cependant, cette 124e édition de Roland-Garros réunit d’autres cracks.

Carlos Alcaraz, le tenant du titre depuis l’édition 2024 de Roland-Garros. // Source : El Hormiguero

Parmi l’élite masculine, on peut compter sur l’Espagnol Carlos Alcaraz (tenant du titre) et l’Italien Jannik Sinner (son principal challenger, numéro 1 mondial). Le Serbe Novak Djokovic, bien qu’approchant des quarante ans, reste un sacré morceau (24 titres de Grand Chelem). L’Allemand Alexander Zverev (3e mondial) est aussi à surveiller.

Du côté des femmes, le gratin sera composé de la Polonaise Iga Świątek (grande favorite, qui a gagné quatre des cinq dernières éditions), la Biélorusse Aryna Sabalenka (numéro 1 au classement), l’Américaine Coco Gauff (finaliste en 2022 et 2e au classement) ou encore l’Italienne Jasmine Paolini (également finaliste en 2024 et 4e au classement).

Comme chaque année, Roland-Garros est simple à suivre, mais il y a quand même des subtilités à connaître.

Où voir l’édition 2025 de Roland-Garros ?

La diffusion de Roland-Garros est répartie entre deux acteurs pour la France : France Télévisions et Amazon Prime Video. Les organisateurs du tournoi ont conclu un accord de quatre ans pour cette collaboration.

Les rencontres sont partagées comme suit :

L’intégralité des rencontres jouées le jour est proposée par France TV, avant les demi-finales ;

Les 11 matchs en night-session qui démarrent à 20h30 sont proposés par Prime Video ;

Les demi-finales et la finale (dames comme messieurs, simples comme doubles) sont proposées par les deux diffuseurs.

Rafael Nadal à Roland-Garros. // Source : Capture France TV

Comment regarder Roland-Garros gratuitement sur France Télévisions ?

Généralement, c’est sur France 2 que le groupe France Télévisions diffuse Roland-Garros. À certaines occasions, il lui arrive de basculer son antenne sur France 3. Le groupe France Télévisions diffuse habituellement le match le plus important et fait des allers-retours sur les autres courts, pour vous permettre de suivre la compétition. Le canal France 4 peut également être mobilisé.

Si vous souhaitez regarder un match spécifique et qu’il n’est pas à l’honneur sur France 2 ou France 3, il reste la plateforme France.TV. Il vous faudra créer un compte (c’est gratuit).

Bien sûr, il existe une application France.TV : On peut télécharger le service sur iOS ou Android, mais aussi sur son téléviseur connecté (Android, Apple TV, Samsung…). Une fois connecté, on a aussi accès à l’ensemble des courts.

La page dédiée à Roland-Garros de la plateforme France.TV. // Source : Capture d’écran

Comment regarder Roland-Garros en streaming sur Amazon Prime Video ?

À de rares exceptions près, les matchs de tennis sur Amazon sont réservés à sa clientèle payante (6,99 € par mois ou 69,90 € par an). Pas besoin de rajouter une option spécifique, mais il faut posséder un compte Amazon Prime. Si vous en avez un, il faut vous rendre sur primevideo.com ou sur l’application mobile ou Smart TV de Prime Video.

Roland-Garros est alors mis à l’honneur, généralement lorsque le tournoi entre dans sa dernière ligne droite, après les phases qualificatives.

Sur Prime Video, chaque match est proposé sous la forme d’un programme. Il n’y a pas de flux global comme sur France TV, on choisit le match que l’on veut regarder.

Comment regarder Amazon Prime Video sur votre TV ?

Amazon Prime Video n’est pas disponible que sur tablette, ordinateur ou smartphone : il s’agit d’une application que vous pouvez mettre sur votre télé connectée, ou bien passer par votre box Internet. Voici toutes les manières de regarder Amazon Prime Video sur votre TV.

Peut-on regarder Roland-Garros en 4K ?

Absolument. C’était la grande nouveauté de l’édition 2024 de Roland-Garros : l’arrivée de la 4K UHD via France 2 pour une bonne partie du territoire, après dix ans d’expérimentation. Le déploiement de France 2 UHD via la TNT avait commencé six mois avant les Jeux olympiques.

Suivez le guide pour connaitre les conditions de visionnage de Roland-Garros en 4K.

Sur les box des FAI, Orange a déjà annoncé sa compatibilité, à condition d’être un abonné Fibre. Pour la réception par satellite, il faudra se tourner vers Fransat.

Les matches captés et diffusés en 4K UHD (avec HDR) concernent quatre courts : Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen, Simonne-Mathieu et le court 14.

Qu’attendre de l’édition 2025 de Roland-Garros ?

D’abord, on peut s’attendre évidemment à de belles affiches potentielles, en raison de la présence des athlètes que l’on entend ces prochains jours, en particulier Carlos Alcaraz, Iga Świątek et Jannik Sinner. On compte aussi croiser les doigts pour Arthur Fils, l’un des espoirs français actuels, avec un classement mondial au 14e rang.

L’édition 2025 est aussi marquée par quelques hommages, en particulier à Rafael Nadal, qui a eu une carrière mythique à Roland-Garros. Il est aussi prévu un hommage à la Française Mary Pierce, qui a gagné à Roland-Garros en simple et en double. Elle sera aussi introduite à l’International Tennis Hall of Fame.

On attend aussi un important hommage pour le Français Richard Gasquet, qui va disputer son dernier Roland-Garros à l’âge de 38 ans. Le tennisman, s’il n’a pas réussi à décrocher la coupe en simple (son meilleur parcours est quart de finaliste), a quand même obtenu une victoire en mixte en 2004. Il a aussi une médaille de bronze aux JO de Londres en 2012.

Enfin, dernier élément notable à signaler : la mise en place de la « tribune Concorde », qui est une grande fan zone sur la place de la Concorde, à Paris. Et qui va rappeler un peu l’ambiance des Jeux olympiques de 2024, vécus par beaucoup de Françaises et de Français comme une parenthèse enchantée de deux semaines.

Quand a lieu le tournoi de Roland-Garros ?

Les Internationaux de France de tennis 2025 se déroulent du 25 mai au 8 juin.

Quelles sont les dates de Roland-Garros ?

Le programme prévisionnel est le suivant :

4 juin :

1/2 Finales Doubles Mixte

5 juin :

Finale Double Mixtes

1/2 Finales Simples Dames

1/2 Finales Doubles Messieurs

6 juin :

1/2 Finales Simple Messieurs

1/2 Finales Tennis Fauteuil

1/2 Finales Doubles Dames

1/2 Finales Simples et Doubles Juniors

1/2 Finales Tennis Fauteuil

7 juin :

Finale Simple Dames

Finale Double Messieurs

Finale Tennis Fauteuil

Finales Simples & Doubles Juniors

Finales Simples & Doubles Juniors

Finale Tennis Fauteuil

8 juin :

Finale Double Dames

Finale Simple Messieurs

