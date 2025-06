Lecture Zen Résumer l'article

Sandfall Interactive a partagé quelques indices sur la suite à donner à Clair Obscur: Expedition 33, succès critique et commercial de cette année 2025. Et du contenu supplémentaire n’est pas à exclure.

L’année 2025 restera à jamais gravée comme celle du baptême réussi pour Sandfall Interactive, qui a connu un succès retentissant avec Clair Obscur: Expedition 33 — son tout premier jeu. Des millions de joueuses et de joueurs se sont lancés dans l’aventure, séduits par sa direction artistique inspirée et son appropriation du genre RPG (au tour par tour). Les mêmes personnes vont certainement se demander ce que le studio montpelliérain envisage pour la suite.

Justement, dans un court communiqué publié le 16 juin, Sandfall Interactive a donné quelques indices sur le futur de Clair Obscur: Expedition 33. Le titre va continuer de recevoir des mises à jour, comme ce fut le cas récemment avec un rééquilibrage de la difficulté (à la baisse pour le mode histoire). En parallèle, le studio français envisage du contenu additionnel, sans en préciser réellement la forme.

Clair-Obscur: Expedition 33

Du contenu en plus pour Clair Obscur: Expedition 33 ?

« Bonjour ! Nous sommes en train d’envisager une grande liste d’améliorations — d’options d’accessibilité à du contenu en plus, en passant par des choses et d’autres que nous évaluons. Naturellement, cela inclut aussi des options de localisation supplémentaires », fait savoir Sandfall Interactive dans un message publié sur X, ainsi que sur Bluesky.

Toutefois, pour le moment, les développeurs se refusent à établir un calendrier précis des nouveautés prévues, notamment en ce qui concerne les traductions. Ils indiquent à ce sujet : « Bien que nous n’ayons aucune date ni langues confirmées à partager pour le moment, on tenait à vous dire que c’est vraiment dans notre viseur. » Au regard des nombreux dialogues et textes présents dans le RPG, cette volonté de localiser dans d’autres langues peut prendre du temps, avec un impact positif pour la postérité : ouvrir le jeu à un public toujours plus large.

Concernant le « contenu en plus » pour Clair Obscur: Expedition 33, il est difficile d’imaginer ce que Sandfall Interactive peut avoir en tête. Tout est envisageable au regard du plébiscite et des performances commerciales : une extension pour explorer davantage le lore, des modes additionnels qui mettraient en exergue le gameplay, quelques costumes en plus ou encore des options inédites pour vivre l’aventure principale autrement. Gardons quand même en tête qu’il s’agit d’une petite structure, un point qui peut limiter les ambitions.

Une chose est sûre : on va continuer d’entendre parler de Clair Obscur: Expedition 33, qui donne rendez-vous à la cérémonie des The Game Awards 2025 pour, peut-être, remporter la consécration ultime.

