Numerama présente les premières heures de Zelda : Tears of the Kingdom, en direct sur Twitch, de 9h à 12h pour sa sortie ce 12 mai 2023. Avec vous ?

C’est vendredi, et qui dit vendredi, dit que l’on approche dangereusement du week-end qui nous permettra de jouer à The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom pendant des heures. Le jeu culte de Nintendo sort ce vendredi 12 mai 2023, six années après la sortie du premier volet qui a bouleversé le paysage des jeux vidéo de par sa poésie et son ingéniosité.

Si Maxime Claudel, notre journaliste jeu vidéo, a bien sûr déjà pu tester Zelda Tears of The Kingdom (et vous pouvez lire son avis sans spoiler ici), le reste de la rédaction de Numerama trépignait d’impatience. Alors c’est parti : on lance le jeu et on le découvre avec vous, sur notre chaîne Twitch.

Zelda: Tears of The Kingdom en direct, c’est maintenant !

Quand ? À 9h vendredi 12 mai 2023

Où ? Par ici bien sûr !

