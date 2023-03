Le festival Séries Mania vient de s’achever, après une semaine de projections et une cinquantaine de séries présentées, du 17 au 24 mars 2023. Mais bonne nouvelle : certaines productions seront très bientôt disponibles sur les plateformes.

Cette année encore, les sériephiles ont vibré au rythme du festival Séries Mania, qui proposait de nombreuses séries gratuitement. Une dizaine de ces productions a eu la chance d’être distinguée par les différents jurys du festival, dans un palmarès très éclectique.

Vous avez peut-être pu visionner quelques-unes de ces séries et vous cherchez à voir la suite de vos coups de cœur ? Si certaines d’entre elles sont malheureusement indisponibles en France, d’autres seront très bientôt disponibles sur vos plateformes de SVOD habituelles.

Séries à voir sur Netflix

Jusqu’ici tout va bien, dès le 7 avril sur Netflix

Première création de l’humoriste belge Nawell Madani, Jusqu’ici tout va bien lui permet de changer de registre pour s’ancrer dans le genre du thriller. La série raconte ainsi l’histoire de Fara, journaliste pour une chaîne d’informations en continu, qui se retrouve mêlée aux trafics de drogues de son petit frère. Pour s’en sortir, la jeune femme va devoir faire front aux côtés de ses sœurs.

Transatlantique, dès le 7 avril sur Netflix

Présenté en clôture du festival, ce drame historique s’inspire d’une histoire vraie, pendant la Seconde Guerre mondiale, à Marseille. Un groupe de personnes va alors risquer sa vie pour aider plus de 2000 réfugiés à quitter la France occupée. Transatlantique bénéficie d’un casting international en or, de Gillian Jacobs (Community), à Grégory Montel (Dix pour Cent).

Séries à voir sur Prime Video

Succession saison 4, dès le 27 mars sur Prime Video

La famille la plus riche et la plus malsaine du petit écran est de retour ! Avec cette quatrième et ultime saison, Succession tire sa révérence en beauté, alors que la vente de leur entreprise médiatique, Waystar Royco, est en bonne voie. Et cerise sur le gâteau : le Pass Warner, qui vous donne accès à cette série HBO, offre un mois d’essai gratuit jusqu’au 3 avril 2023.

The Power, dès le 31 mars sur Prime Video

C’est l’une des séries les plus attendues du moment : l’adaptation du livre de Naomi Alderman était à Séries Mania, en compétition internationale. The Power décrit un monde similaire au nôtre, à une exception près : les femmes détiennent désormais le pouvoir d’électrocuter les gens autour d’elles. Cette série fantastique, menée par Toni Collette (À Couteaux Tirés), promet d’être l’un des événements de l’année.

Salade Grecque, dès le 14 avril sur Prime Video

Vous avez adoré L’Auberge Espagnole ? Ça tombe bien, Cédric Klapisch (Dix pour Cent, En Corps) donne une suite à cette fameuse trilogie, version série cette fois. Xavier et Wendy ont ainsi donné naissance à deux enfants : Tom, 26 ans, startuper, et Mia, 22 ans, activiste. Alors qu’ils se retrouvent en Grèce, leurs visions du monde vont s’entrechoquer. Salade Grecque était présentée en ouverture de Séries Mania.

Série à voir sur Apple TV+

Les Gouttes de Dieu, dès le 21 avril

L’adaptation du célèbre manga est enfin là ! Menée par l’actrice française Fleur Geffrier et la star japonaise Tomohisa Yamashita (Alice in Borderland), Les Gouttes de Dieu prend place dans le milieu du vin, alors que deux brillants œnologues se battent pour un héritage inestimable. Écrite par Quoc Dang Tran (Parallèles), cette série devrait être l’expérience sensorielle que l’on attendait avec grande impatience.

Séries à voir sur OCS

Aspergirl, dès le 6 avril

Louison est une mère célibataire, tout juste séparée du père de son fils, Guilhem, 11 ans. Leur vie se trouve bouleversée lorsqu’ils sont tous les deux diagnostiqués d’un trouble du spectre de l’autisme… Aspergirl, récompensée du prix du Meilleur acteur en Compétition française pour Carel Brown, a le mérite de s’emparer d’un sujet plutôt méconnu. Malheureusement, la série passe, selon nous, à côté de son sujet et manque de finesse. Vous pourrez vous faire votre propre avis dès le 6 avril sur OCS.

Funny Woman, dès le 25 avril

Barbara Parker s’ennuie ferme dans sa campagne anglaise, au cœur des années 1960. Elle décide alors de tout plaquer pour emménager à Londres et entamer une carrière d’actrice de sitcom. Une chouette comédie anglaise, récompensée à Séries Mania par le Prix du jury étudiant, dans le Panorama international.

Besoin d’amour, dès le 11 mai

Marco Delgado est un acteur porno en fin de carrière, qui galère à boucler ses fins de mois. Mais lorsqu’il est pris d’étranges malaises, le diagnostic médical est sans appel : il manque tout simplement d’amour. Une comédie romantique sympathique, qui dose parfaitement l’humour cinglant et le propos émotionnel fort. On en redemande.

Séries à voir sur Arte

Canis Familiaris, dès le 28 mars

Si vous aimez les séries décalées, vous allez adorer cette création sur Max, en pleine crise de la quarantaine. Sauf que Max est un labrador qui règne en chef sur les autres chiens du quartier. Canis Familiaris est un format court improbable, avec des comédiens déguisés comme Bruno Sanches (Catherine et Liliane) ou Tom Dingler (Plan Cœur). Si on a eu du mal à se laisser entraîner par cette série absurde, on ne peut que saluer l’audace de la proposition.

De Grâce, prochainement sur Arte

Implantée auprès des dockers du Havre, ce drame français suit le parcours de Pierre Leprieur, figure respectée du milieu. Mais sa vie bascule lorsque ses deux fils sont accusés de trafic de drogue. Il va alors enquêter, quitte à mettre sa vie en danger… De Grâce a été saluée par le prix de la Meilleure actrice en Compétition internationale pour Margot Brancilhon, excellente dans ce drame politique et social.

Sous contrôle, prochainement sur Arte

C’est tout simplement notre plus gros coup de cœur de l’édition 2023 de Séries Mania et elle a justement gagné le prix de la Meilleure série en Compétition française : Sous contrôle est une pépite, à mi-chemin entre Veep et Parlement. Cette production Arte s’intéresse à Marie, une humanitaire propulsée Ministre des Affaires étrangères au gouvernement français. Une comédie acerbe, dont on a hâte de voir la suite.

Polar Park, prochainement sur Arte

La Cité de la peur, Fargo, Twin Peaks, True Detective… Polar Park convoque toutes ces références et plus encore. Ce polar en forme de jeu de piste, sur les traces d’un serial killer dans le petit village de Mouthe, mélange humour absurde et thriller policier nerveux. Porté par le talent tragi-comique de Jean-Paul Rouve (Les Tuche), Polar Park séduit par son atmosphère hivernale et ses clins d’œil maîtrisés à la pop culture.

Séries à voir sur France TV

Split, bientôt sur France TV Slash

Sur le tournage d’un film, Anna, cascadeuse professionnelle, tombe progressivement amoureuse de la star qu’elle doit doubler. Elle qui se croyait heureuse dans un couple hétéro pourra-t-elle se confronter à ce désir lesbien ? Première série de la journaliste et autrice Iris Brey, qui a beaucoup écrit sur le female gaze à l’écran, Split est une réussite en tous points. D’une grande sensualité, cette série enivrante a été distinguée de la Meilleure musique originale en Compétition française, composée par Maud Geffray et Rebeka Warior.

Bardot, bientôt sur France 2

Ce biopic à l’esprit vintage, plutôt sage dans sa réalisation, retrace la vie de l’actrice Brigitte Bardot, dès ses débuts, dans les années 1950. On redécouvre alors une femme émancipée, qui n’avait pas peur d’être elle-même dans un monde largement patriarcal. La jeune Julia de Nunez nous a bluffés dans ce rôle presque sur-mesure.

Séries à voir sur Canal+ et Paramount+

L’Hôpital et ses Fantômes : Exodus, dès le 7 avril sur Canal+

25 ans après la fin de la saison 2, le réalisateur sulfureux Lars von Trier (Melancholia) livre la suite de sa série iconique, L’Hôpital et ses Fantômes. Une série fantastique danoise, située au « Royaume », un établissement médical dans lequel le surnaturel et la terreur s’invitent régulièrement. Une proposition singulière avec Willem Dafoe (Spider-Man : No Way Home).

Rabbit Hole, prochainement sur Paramount+

Jack Bauer, le héros de 24 Heures chrono, vous manque ? Vous allez désormais pouvoir retrouver son interprète, Kiefer Sutherland, dans cette nouvelle série d’espionnage, entre complots et accusations de meurtres. Rabbit Hole est une production paranoïaque en tension permanente, pour tous les amateurs d’action.

Tengo Que Morir Todas las Noches, prochainement sur Paramount+

Distinguée pour sa réalisation grâce à un prix du Panorama international pour Ernesto Contreras, cette chronique de la vie nocturne à Mexico, au cœur des clubs LGBTQIA+ dans les années 1980 a séduit le festival Séries Mania. Abordant tour à tour le milieu de la fête, les discriminations et l’arrivée du Sida, Tengo Que Morir Todas las Noches sera bientôt sur Paramount+.

Série à voir sur TF1

Les Randonneuses, bientôt sur TF1

Sara, Noémie, Patty, Karen, Valérie et Morgan sont six femmes aux parcours diamétralement opposés avec une idée folle en tête : partir en randonnée à l’assaut du Dôme de la Lauze, un sommet de près de 4000 mètres. Ensemble, elles vont relever ce défi et découvrir qu’elles sont toutes touchées, de près ou de loin, par le cancer. Une série dramatique au casting prestigieux (Camille Chamoux, Alix Poisson…), dont Clémentine Célarié, récompensée du prix de la Meilleure actrice en Compétition française.

Séries primées à Séries Mania 2023 dont la diffusion est encore inconnue en France

The Actor (Iran ; Grand Prix en Compétition internationale)

Best Interests (Royaume-Uni ; Meilleur acteur pour Michael Sheen en Compétition internationale)

The Fortress (Norvège ; Meilleur scénario en Compétition internationale)

Blackwater (Suède ; Meilleure série en Panorama international)

A Body That Works (Israël ; Meilleures actrices pour Rotem Sela et Gal Malka en Panorama international)

Innermost (Israël/Allemagne ; Meilleur acteur pour Eran Naim en Panorama international)

Autodefensa (Espagne ; Meilleure série en Compétition formats courts)

Little Bird (Canada ; Prix du public)

