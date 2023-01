Après HBO Max, qui avait fait polémique en abandonnant le film Batgirl, Netflix a renoncé à deux films : The Inheritance et House/Wife. Une pratique de plus en plus courante à Hollywood, mais pas toujours pour les mêmes raisons.

En bonne santé financière depuis le lancement de sa formule plus abordable grâce aux publicités, Netflix semble vouloir réaliser des économies pour continuer à gagner de l’argent. Sur le site de The Hollywood Reporter, on apprend le 27 janvier 2023 que deux films commandés et produits par Netflix, The Inheritance (Alejandro Brugués) et House/Wife (Danis Goulet), ont finalement été débranchés par le service de streaming, sans que l’on sache exactement ce qui a motivé cette décision. L’occasion de faire un point sur ces pratiques de plus en plus courantes à Hollywood, comme les « tax write-offs » (déductions fiscales).

Après une vague chez HBO Max, au tour de Netflix

The Hollywood Reporter croit savoir que The Inheritance et House/Wife pourraient être revendus à d’autres diffuseurs, ce qui diffère de la stratégie de HBO Max, qui n’a aucun scrupule à supprimer complètement une œuvre pour obtenir des compensations fiscales. On peut toutefois supposer que Netflix a les mêmes motivations que son concurrent, à savoir réaliser des économies en supprimant ces deux contenus de sa future grille. Son objectif est probablement de payer moins d’impôts, afin d’augmenter ses bénéfices. (Et rien ne dit que ces deux films seront vendus, car on ne connaît pas les conditions de Netflix).

John Oliver taking another shot at his new parent company Warner Bros. Discovery for removing shows from HBO Max without warning all in the name of tax cuts… pic.twitter.com/53dPr4uVwn — Jay (@Jay_3085) August 22, 2022 John Oliver, qui a une émission sur HBO, s’était moqué en août 2022 des pratiques de son groupe. Il les accusait de préférer la déduction fiscale à la télévision.

Dans un contexte économique difficile, les géants de l’audiovisuel ont de plus en plus souvent recours à ce que l’on appelle des « tax write-offs », que l’on pourrait simplement traduire par de la déduction fiscale.

Pour faire simple, en abandonnant un film coûteux sous prétexte qu’il s’agit d’un échec a priori, une entreprise peut obtenir une baisse d’impôt pour compenser les pertes financières qu’elle s’est elle-même infligées. Cela lui permet de déclarer moins, et donc de payer moins. Cette pratique avait été mise en lumière en août 2022 par le film Batgirl, abandonné à la surprise générale alors qu’il était prêt à être diffusé. HBO Max n’a pas jugé sa qualité à la hauteur de son coût et l’a donc supprimé, sans possibilité pour ses auteurs de le sauver. Depuis, le groupe a confirmé que l’abandon de projets finis faisait partie de sa stratégie pour augmenter ses revenus. HBO est devenu le spécialiste de l’abandon de films et a déjà économisé plusieurs milliards de dollars, tout en s’autorisant à revendre certains contenus abandonnés à des services tiers pour augmenter ses profits.

Une des seules photos de Batgirl, qui ne verra jamais le jour. // Source : Warner

Depuis, la pratique est régulièrement dénoncée par les spécialistes du secteur, qui y voient un moyen de faire taire des artistes. AMC, Paramount, Disney, Universal… Tous sont régulièrement pointés du doigt pour les millions de dollars d’économie qu’ils réalisent en tuant des projets finis, parfois sans leur laisser la possibilité de revenir ailleurs. De quoi laisser sur le carreau des équipes de production qui ont passé plusieurs mois sur un projet, comme si leur travail ne valait rien.

