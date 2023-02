Pendant son Nintendo Direct du 8 février 2023, Nintendo a officialisé l’arrivée des jeux Game Boy sur Switch. Grosses séquences de nostalgie à prévoir.

Il y a toujours de la place pour un peu de nostalgie dans un Nintendo Direct. L’édition du 8 février 2023, qui a permis de voir de nouvelles images de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, n’a pas dérogé à la règle. Durant la présentation, la firme nippone a officialisé l’arrivée des jeux Game Boy dans l’abonnement Nintendo Switch Online. Les personnes concernées peuvent d’ores et déjà accéder à neuf titres cultes sur la Switch, dans le cadre de leur souscription.

Encore mieux, les titulaires de la formule Nintendo Switch Online + Pack additionnel (qui coûte plus cher) peuvent aussi retrouver des titres de la Game Boy Advance — ce qui ajoute six autres productions à l’équation. On rappelle que le Nintendo Switch Online permet déjà de profiter des catalogues NES, Super NES et Nintendo 64. Bref, c’est une véritable mine d’or pour les amatrices et amateurs d’oldies.

Les jeux Game Boy sur Nintendo Switch. // Source : Capture YouTube

Tetris, Zelda, Metroid… Plein de jeux cultes sur Switch

Face à la première vague de jeux disponibles, il sera difficile de bouder son plaisir. On pourra, par exemple, enchaîner les parties sur Tetris, comme on le faisait à l’époque sur la toute première Game Boy (vous savez, avec la bande son entêtante). Nintendo a poussé le trip de la madeleine de Proust jusqu’à proposer des filtres Game Boy, Game Boy Pocket et Game Boy Color. Une manière de se replonger dans ses souvenirs, en fonction de la console que l’on a possédée.

Les jeux Game Boy de la Nintendo Switch intègrent par ailleurs des fonctionnalités modernes. Il y a la possibilité de sauvegarder à l’envi, des modes de jeu à plusieurs (en ligne et en local, quand l’expérience s’y prête), l’opportunité de rembobiner en cas d’erreur et le choix entre les versions américaines ou européennes dans certains cas. Bref, c’est le jeu sur Game Boy, mais en mieux.

La liste des jeux Game Boy disponibles sur Switch :

Nintendo Switch Online Pack Additionnel Tetris Super Mario Advance 4; Super Mario Bros. 3 Super Mario Land 2 WarioWare, Inc. : Mega Mini-jeux The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX Kuru Kuru Kururin Gargoyle’s Quest Mario Kart: Super Circuit Game & Watch Gallery 3 Mario & Luigi: Superstar Saga Alone in the Dark – The New Nightmare The Legend of Zelda: The Minish Cap Metroid II – Return of Samus Wario Land 3 Kirby’s Dream Land

Les deux catalogues seront gonflés dans les semaines à venir, avec des titres comme Metroid Fusion (GBA), Golden Sun (GBA), The Legend of Zelda: Oracle of Ages (GB) ou encore The Legend of Zelda: Oracle of Seasons (GB).

