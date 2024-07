Lecture Zen Résumer l'article

Il y a 22 ans, des passionnés ont voulu développer un jeu pour la Game Boy Advance. Le projet, baptisé Kien, est enfin disponible.

Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, il y a encore des jeux vidéo inédits qui sortent sur l’illustre Game Boy Advance, console portable de Nintendo parue en 2001. C’est le cas de Kien, un titre qui aurait pu être un ancêtre des Dark Souls s’il n’avait pas mis 22 ans à sortir, comme le raconte The Guardian dans un article publié le 4 juillet. Le développement a effectivement démarré en 2002 et, en réalité, Kien était prêt pour la commercialisation il y a des années.

« Voir Kien prendre vie sur la console pour laquelle il était pensé est un rêve qui devient réalité », témoigne, soulagé, Fabio Belsanti. C’est lui qui, en compagnie de quatre amis, s’est lancé dans ce pari fou sans aucune expérience dans le développement de jeux vidéo, ni savoir-faire dans la programmation. Il est surtout celui qui y a cru jusqu’au bout. « Je pense que nous sommes dans une phase similaire au retour des vinyles ou des cassettes pour la musique, un retour à une forme plus primitive, nourrie par la nostalgie des générations qui ont vécu ces périodes, et la curiosité de celles qui sont venues après », confie-t-il.

Le jeu vidéo GBA Kien // Source : incube8 Games

Kien est le jeu le plus retardé de l’histoire

Pourquoi Kien a-t-il mis 22 ans à voir le jour, alors que son développement était terminé ? Un problème d’édition. Plusieurs entreprises étaient intéressées pour le lancer mais, hélas, celle choisie a rétropédalé après avoir réalisé une étude de marché. À l’époque, les coûts de production d’une cartouche GBA étaient immenses et dissuasifs (15 $ par unité). Fabio Belsanti explique : « Les investissements requis pour produire les premiers exemplaires étaient décourageants, notamment parce que les chances de succès commercial étaient faibles si l’on se fiait aux tendances du marché. »

Kien est alors tombé dans l’oubli et a rejoint cette longue liste de projets achevés qui n’ont hélas pas leur place sur les étalages. En attendant que Kien mérite éventuellement sa chance, le studio AgeOfGames, fondé par Fabio Belsanti, s’est spécialisé dans les jeux éducatifs pour survivre.

Et puis la lumière a fini par venir pour Kien, grâce à l’appétence d’une frange de joueuses et de joueurs pour le rétrogaming. En parallèle de cette demande en hausse, les coûts pour produire une cartouche ont drastiquement baissé. En raison de ces vents favorables, l’éditeur incube8 Games s’est penché sur Kien, qui est disponible depuis juin 2024 sur son site au format physique (une vraie cartouche à insérer dans sa Game Boy Advance) ou au format Rom (pour y jouer avec un émulateur). incube8 Games livre en France, mais la facture totale s’élève à plus de 100 $ (94 €), frais de port et taxes compris. Pour ce prix, vous recevrez un joli packaging renfermant une cartouche (dans sa boîte de protection), une notice et des autocollants.

« Kien est un jeu au défi élevé, c’est en quelque sorte un pré-souls-like. Les combats sont toujours intenses et difficiles. Les missions et les chemins entre les différents niveaux et mondes sont tortueux et doivent être découverts en jouant, en faisant des erreurs ou en mourant. Beaucoup de joueurs vont adorer, d’autres non », lit-on en description. Au début des années 2000, le public pour une telle expérience, ardue et non linéaire, était moins présent qu’aujourd’hui, et sans doute que la popularité de la trilogie Dark Souls et d’Elden Ring peut aider Kien à s’offrir une belle revanche. En tout cas, AgeOfGames travaille déjà sur une « suite spirituelle », en espérant qu’elle ne mette pas plus de 20 ans à nous parvenir.

