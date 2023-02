À quelques semaines de la sortie de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, on aimerait bien avoir de nouvelles informations sur la future aventure de Link.

Verra-t-on The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom pendant le Nintendo Direct programmé pour ce mercredi 8 février 2023 ? C’est la question qui taraude l’esprit de tous les fans de la saga culte, alors que la future aventure de Link est attendue pour le 12 mai 2023 (si tout va bien). Le programme de la présentation mentionne « les jeux Nintendo Switch à venir durant la première moitié de l’année 2023 ». Au regard de sa place dans le calendrier, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est semble-t-il concerné.

La logique voudrait donc que Nintendo accorde quelques minutes à The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Mais on n’y mettrait pas notre main à couper. Les enjeux derrière cette grosse production, suite d’un titre qui a marqué la dernière décennie et bouleversé les expériences en monde ouvert, sont colossaux. Tout porte à croire que Nintendo refusera de diluer des informations à son sujet dans une diffusion en direct axée sur la diversité. Une autre manière de dire que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom mérite un Nintendo Direct rien que pour lui.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. // Source : Nintendo

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom reste un immense mystère

Il n’empêche, on a très envie d’en découvrir plus sur The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, et pas uniquement parce que l’attente et l’engouement sont immenses. Si l’on observe de près la communication autour de l’exclusivité Nintendo Switch, on s’aperçoit que l’on ne sait quasiment rien à son sujet. Il suffit d’ailleurs d’aller sur la page officielle pour constater à quel point la description se contente du strict minimum : « Dans cette suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, l’aventure de Link s’étendra jusque dans les cieux qui surplombent les vastes terres d’Hyrule. » Débrouillez-vous avec ça.

Bien entendu, le mystère et les longues périodes de silence entretiennent l’impatience. Comme on ne sait rien, ou presque, on a encore plus envie d’en découvrir davantage, à la moindre occasion. Le Nintendo Direct du 8 février en est une. Cependant, la firme nippone peut très bien décider de rester opaque sur The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom jusqu’au lancement. Ce serait osé, pour un jeu de cette envergure, appartenant normalement à une catégorie de jeux où la communication est récurrente pour s’assurer de bonnes ventes.

Il y a des dizaines d’éléments à éclaircir dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, que ce soit en termes d’intrigue (à quoi font vraiment référence les larmes ? Quels sont les liens réels avec Breath of the Wild ?) ou de gameplay (les armes se briseront-elles ? Quels seront les nouveaux pouvoirs, hormis la manipulation du temps ?). Peut-être que Nintendo fera le choix de ne répondre à aucune interrogation avant la sortie, ce qui permettrait de garder un maximum de surprises. Bref, on meurt d’envie de revoir The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Mais rien ne permet d’affirmer que ce sera le cas d’ici peu.

L'historique médiatique de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom :

