Quelques jours après Microsoft, c’est au tour de Nintendo de diffuser une présentation de jeux. Le rendez-vous est programmé pour ce mercredi 8 février, à 23h.

Fin janvier, Microsoft a tenu sa première prise de parole de l’année 2023. Quelques semaines plus tard, Nintendo lui emboite le pas avec un énième Direct. Il sera bien évidemment centré sur la Nintendo Switch, console qui continue de se vendre comme des petits pains, malgré un âge de plus en plus avancé (bientôt 6 ans).

Comment suivre le Nintendo Direct ?

Pour assister à ce Nintendo Direct, il faudra veiller tard. Il débutera à 23h, heure française. Les fans de foot seront ravis d’apprendre qu’ils pourront enchaîner le match entre le PSG et l’OM, avec cette présentation d’une durée de 40 minutes environ.

Quand ? Le mercredi 8 février à 23h, heure française ;

Le mercredi 8 février à 23h, heure française ; Où ? Ici, sur le site de Nintendo ou sur YouTube ;

Ici, sur le site de Nintendo ou sur YouTube ; Quoi ? Le Nintendo Direct centré sur les jeux Switch prévus pour le premier semestre 2023.

On veut voir le prochain Zelda

« Suivez ce Nintendo Direct pour environ 40 minutes d’informations centrées principalement sur les jeux Nintendo Switch à venir durant la première moitié de l’année 2023 » : comme souvent, la firme nippone se révèle assez vague sur le contenu à attendre. La durée — 40 minutes — laisse néanmoins le temps pour dévoiler un maximum de choses. Naturellement, tous les regards, ainsi que les attentes, sont tournés vers The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Aura-t-on droit à une nouvelle bande-annonce ? On parie déjà sur une console collector.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom // Source : Nintendo

Il faudra par ailleurs s’attendre à des détails supplémentaires sur les sorties déjà confirmées, comme Kirby’s Return to Dream Land Deluxe (24 février), Octopath Traveler II (24 février) ou encore Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon (17 mars). Beaucoup espèrent aussi des nouvelles de Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, autrefois prévu pour avril 2022 avant d’être repoussé en raison de la guerre en Ukraine. Selon certaines rumeurs, il pourrait faire l’objet d’un shadow-drop, ce qui veut dire une disponibilité immédiate — sitôt l’événement terminé.

Ce Nintendo Direct sera par ailleurs l’occasion de fêter le succès toujours plus impressionnant de la Switch qui, à un mois de son sixième anniversaire, est devenue la troisième console la plus vendue de tous les temps. En termes de jeux vidéo écoulés, on approche le milliard de ventes (994 millions). C’est colossal, et le rythme de croisière reste impressionnant.

Pour aller plus loin Les meilleurs jeux Switch de 2023 : notre sélection

Ce que l’on est sûr de voir : plein de jeux Nintendo Switch.

: plein de jeux Nintendo Switch. Ce que l’on aimerait bien voir : une nouvelle bande-annonce de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

: une nouvelle bande-annonce de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Ce que l’on aimerait bien voir, mais qui n’arrivera jamais : un shadow-drop de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !