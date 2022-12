Electronic Arts a dévoilé un peu plus en détails Star Wars Jedi: Survivor. Et, surprise, il sera disponible bientôt !

En mai dernier, Electronic Arts a officialisé Star Wars Jedi: Survivor, la suite de Star Wars Jedi: Fallen Order — petite surprise sortie en 2019. L’éditeur américain était resté assez flou sur les évolutions à attendre. Il a préféré attendre la cérémonie des The Game Awards 2022 pour tout déballer. La deuxième aventure de Cal Kestis sera disponible le 17 mars 2023 sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC.

Oui, oui, vous lisez bien : on pourra jouer à un gros jeu vidéo Star Wars lors du premier trimestre de l’année prochaine. Electronic Arts n’a pas envie de trop faire patienter les fans, sachant que le calendrier est parfait pour son compte en banque (l’exercice financier est clôturé le 31 mars).

La suite de Star Wars Jedi: Fallen Order, c’est pour bientôt

Star Wars Jedi: Survivor s’appuiera bien évidemment sur les fondations très solides de son prédécesseur. On parle toujours d’un jeu d’action/aventure, avec un léger penchant pour la narration. L’histoire sera toujours centrée sur Cal Kestis, un Jedi qui doit fuir l’Empire après avoir échappé à l’Ordre 66 (massacre des Jedi ordonné par l’Empereur). La puissance des plateformes actuelles devrait permettre à Respawn Entertainment d’aller encore plus loin dans la fidélité. Star Wars Jedi: Fallen Order était déjà reconnu pour ses graphismes.

Côté gameplay, la marge de manœuvre se situe au niveau des combats, qui gagneraient à être peaufinés. Cal Kestis est censé mieux maîtriser la force et son sabre laser, ce qui préfigure des affrontements plus profonds et, peut-être, plus techniques. Ce serait en tout cas une belle évolution pour Star Wars Jedi: Survivor, qui ne devrait pas trop s’éloigner de Star Wars Jedi: Fallen Order en termes de sensations offerts. La bande-annonce de gameplay montre de nouveaux mouvements à maîtriser.

Star Wars Jedi: Survivor // Source : Capture YouTube

Cal Kestis se frottera-t-il à Dark Vador dans Star Wars Jedi: Survivor ? Les fans en rêvent, même si on connaît déjà l’issue : le puissant seigneur Sith n’a pas pu être battu au regard de la chronologie. Mais rien que pour le trip vidéoludique, on aurait envie d’assister à la scène. On rappelle qu’on échappe à Dark Vador à la fin de Star Wars Jedi: Fallen Order.