Electronic Arts et Respawn Entertainement visent le 17 mars 2023 pour la sortie de Star Wars Jedi : Survivor. C’est la suite directe de Fallen Order.

Un nouveau jeu vidéo lié à Star Wars arrive. Star Wars Jedi: Survivor est la suite de Fallen Order, qui a fait très forte impression lors de sa sortie fin 2019. Le titre va bien entendu reprendre la recette qui a assuré le succès du premier opus, en approfondissant le gameplay et en exploitant un moteur graphique plus abouti. Les fans seront aux anges.

Quels seront les personnages de Star Wars Jedi: Survivor ?

Cal Kestis sera évidemment au centre de l’intrigue, puisque le jeu tourne autour de son épopée. Le jeune homme tente toujours de fuir l’Empire galactique et surtout l’Empereur, qui a ordonné le massacre de l’ordre Jedi. Comme la bande-annonce le montre, le rescapé est toujours accompagné de son fidèle droïde, BD-1. Et pour les autres ?

Cal Kestis dans Star Wars Jedi: Survivor. // Source : Capture YouTube

Compte tenu de l’épilogue de Fallen Order, on peut s’attendre bien sûr à recroiser les autres occupants du Stinger Mantis, un vaisseau spatial dans lequel voyage Cal Kestis. Cela signifie donc la présence de Greez Dritus, le commandant du vaisseau, mais aussi Cere Junda, une autre Jedi qui a aussi échappé à la grande purge, et Marrin, une sœur de la Nuit qui a rejoint l’équipage.

Du côté des vilains, on devrait croiser le Cinquième Frère (un personnage que l’on voit dans la série Kenobi). Sa présence a été confirmée. Peut-être verra-t-on aussi d’autres membres de l’Inquisitorius : après tout, Cal Kestis en a déjà affrontés dans Fallen Order. Et peut-être y aura-t-il un nouveau face-à-face avec Dark Vador. La rencontre lors de l’épisode précédent était formidable.

Un nouveau trailer pour Star Wars Jedi: Survivor

Electronic Arts a profité des The Game Awards 2022 pour diffuser une autre bande-annonce de Star Wars Jedi: Survivor. Elle met en scène Cal Kestis et son fidèle compagnon robotisé, le droïde BD-1. L’occasion, pour le studio, de présenter des nouveaux éléments de gameplay et, surprise, un look inattendu pour le jeune jedi. Cette fois-ci, il s’est laissé pousser la barbe.

Globalement, Survivor se déroule cinq ans après les évènements de Fallen Order. L’aventure se déroule globalement entre les épisodes 3 et 4 des films Star Wars, à une période équivalente à celle de la série sur Obi-Wan Kenobi. C’est une période où l’Empire galactique continue de monter en puissance, constituant une menace accrue pour le jeune homme.

Un gameplay plus exigeant ?

Les fondamentaux en matière de gameplay vont demeurer avec ce nouveau titre : il y aura un mélange d’exploration, des phases avec des plateformes et, bien sûr, des combats où l’on mettra au défi votre adresse au sabre-laser. Des combats annoncés comme plus techniques que dans Fallen Order, d’ailleurs. De nouvelles attaques et parades à l’épée, avec ou sans l’aide de la Force, sont au programme.

Quand sort Star Wars Jedi: Survivor ?

Electronic Arts a annoncé son calendrier lors de la cérémonie des Game Awards 2022, qui a eu lieu dans la nuit du 8 au 9 décembre. La nouvelle aventure du jedi Cal Kestis sera accessible à partir du 17 mars 2023, plus de trois ans et quatre mois après le premier opus, Fallen Order.

Sur quelle console jouer à Star Wars Jedi: Survivor ?

Survivor sera bien entendu disponible sur PC (Windows). Du côté des consoles, le jeu sera proposé sur PlayStation 5 et Xbox Series S, Xbox Series X. Le jeu sortira sous la forme d’un achat unique, sur disque ou en dématérialisé. Il devrait aussi être proposé tôt ou tard dans le cadre de certains abonnements vidéoludiques — omme le fameux Xbox Game Pass de Microsoft

Quel moteur graphique sera utilisé ?

Fallen Order tournait très bien avec Unreal Engine 4. Mais Respawn Entertainment, le studio qui développe le jeu, et Electronic Arts, qui l’édite, ont choisi de monter en gamme. Survivor aura droit à un moteur graphique plus moderne : Unreal Engine 5. Les vidéos de démonstration étaient déjà à couper le souffle. Son utilisation dans Fortnite s’est avérée tout aussi remarquable.