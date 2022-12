Dans la nuit du 8 au 9 décembre en France, l’édition 2022 de la cérémonie The Game Awards est diffusée. Qui de God of War Ragnarök ou Elden Ring sera élu jeu de l’année ?

Chaque année, Geoff Keighley organise la cérémonie des The Game Awards, événement immense qui couronne les meilleurs jeux sortis en 2022. Cette année, Elden Ring est le grand favori, mais la concurrence est rude avec God of War Ragnarök.

Mais, on regarde surtout ce show nocturne pour les annonces liées aux jeux de demain. Geoff Keighley a bien évidemment indiqué que l’édition de cette année sera incontournable, avec plusieurs dizaines de titres à découvrir. On a hâte.

Comment voir la cérémonie des The Game Awards 2022 ?

L’événement sera diffusé dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 décembre, à partir de 1h30 du matin, heure française. Autant dire que l’on ne pourra pas beaucoup dormir…

Quand ? Le vendredi 9 décembre, à 2h du matin (pré-show à 1h30) ;

Le vendredi 9 décembre, à 2h du matin (pré-show à 1h30) ; Où ? Un peu partout : sur Twitch, YouTube (en 4K), ou encore Twitter ;

Un peu partout : sur Twitch, YouTube (en 4K), ou encore Twitter ; Quoi ? Des prix pour les gros jeux vidéo de 2022 et des grosses annonces pour ceux à venir.

N’oubliez pas qu’il est possible de remporter un Steam Deck : Valve offrira une console toutes les minutes aux personnes éligibles. Rendez-vous sur steam.tv pour tenter sa chance.

De Diablo IV à Final Fantasy XVI : de grosses annonces sont attendues

Elden Ring, God of War Ragnarök, A Plague Tale: Requiem, Horizon Forbidden West, Xenoblade Chronicles 3 et Stray : l’un de ses six jeux vidéo remportera le titre suprême. Les grands favoris sont les deux premiers cités, avec une grande préférence pour le RPG développé par FromSoftware. À moins d’une surprise, il est bien parti pour tout rafler.

Les The Game Awards ne sont pas qu’une remise de prix. Ils permettent surtout de découvrir de nouvelles informations sur des gros jeux à venir. Plusieurs productions ont déjà été confirmées pour faire une apparition au cours d’un show qui durera entre 2h30 et 3h. On est sûr de voir : Diablo IV (avec la date de sortie ?), Star Wars Jedi: Survivor (lancement en mars ?), Forspoken, Tekken 8, Destiny 2, un nouveau jeu Crash Bandicoot, Among Us ou encore le film Super Mario. Il y a aussi du teasing autour du projet d’Hideo Kojima, qui ne cesse de semer des indices depuis plusieurs semaines.

Il y a des rumeurs :

Une extension pour Elden Ring ;

Une extension pour Horizon Forbidden West ;

Des premières images pour le jeu vidéo 007 ;

Un remake pour Metal Gear Solid.

On notera aussi la présence de Naoki Yoshida, producteur de Final Fantasy XVI. Il pourrait monter sur scène pour présenter le RPG très attendu, dont le lancement est normalement confirmé pour 2023. Enfin, il n’est pas interdit d’imaginer Nintendo passer une tête pour diffuser une petite bande-annonce pour The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

En somme, à en juger par les noms évoqués, les The Game Awards 2022 promettent d’en mettre plein les yeux.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. // Source : Nintendo

Ce que l’on est sûr de voir : Elden Ring triompher, parce qu’il le mérite.

Ce que l’on rêve de voir (juste pour rigoler) : Stray remporte le titre suprême, car rien ne peut battre un chat mignon.

Ce que l’on ne verra pas : une nouvelle console.