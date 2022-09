Le nouvel épisode d’Andor diffusé le 28 septembre montre un cristal bleu à l’écran. C’est un cristal qui renvoie à l’Ancienne République et à l’Ordre Jedi.

L’épisode 4 de la série Andor a été diffusé le 28 septembre sur Disney+, le site de SVOD du géant du divertissement. Et, comme toujours avec Star Wars, les fans sont à l’affût de la moindre référence. Ici, une inscription à l’écran. Là, un nom lâché au détour d’un dialogue. Parfois, c’est une simple ligne de texte, en apparence banale, mais élevée au rang de mème Internet.

Avec l’épisode appelé Aldhani, il y aurait évidemment bien des choses à dire. Un nom de planète que l’on entend dans un hall de spatioport. Un objet dans un arrière-plan à l’intérieur d’une boutique. Et ainsi de suite. Un élément en particulier a toutefois vibré davantage dans notre esprit : le cristal kyber, que détient Luthen Rael, le personnage joué par Stellan Skarsgård.

N’allez pas plus loin si vous ne voulez en savoir plus !

Le cristal kyber, cœur des sabres laser

Lors de la scène, Luthen Rael décide de confier à Cassian Andor un pendentif au bout duquel est suspendu un cristal bleu : le cristal kyber. Luthen lui passe en gage, pour faire comprendre au héros qu’il n’y a pas d’entourloupe. Il peut le voir comme une avance sur le paiement que Luthen lui versera lorsqu’une certaine mission sera terminée — même si Luthen entend en fait le récupérer.

« C’est un sceau kuati. Un cristal kyber bleu, la pierre céleste. Une relique du monde ancien. Elle commémore le soulèvement contre les envahisseurs rakatas. Ne le vends surtout pas à moins de 50 000 crédits. Et sache qu’il vaudra toujours plus à mes yeux », lance Luthen à Cassian, intrigué d’avoir entre les mains une babiole aussi énigmatique.

Gros plan sur le cristal kyber. // Source : Lucasfilm

Pour qui connaît déjà Star Wars sur le bout des doigts, le nom de cristal kyber est forcément très familier. Pour les autres, il faut savoir que ce matériau se trouve au cœur des sabres laser. C’est un matériau très rare dans la galaxie — ce qui explique pourquoi Luthen dit qu’il ne faut pas le brader, en cas de vente. L’un des lieux pour s’en procurer est la planète Ilum, dans la bordure extérieure.

« Ce cristal est accordé à la Force et est connecté à un chevalier Jedi à un niveau profondément personnel. Ainsi, un sabre laser est une extension de la conscience de la Force d’un Jedi », développe l’encyclopédie officielle de Star Wars. C’est avec la Force que les Jedi se laissent guider pour choisir leur cristal, en entrant en résonance avec lui.

Un cristal kyber est de base incolore. C’est lorsqu’il est connecté à un Jedi qu’il prend sa teinte bleue, verte ou autre (violet, dans le cas de Mace Windu, ou rouge pour les Sith — on trouve parfois d’autres teintes, beaucoup plus rares). C’est de là que vient la couleur des sabres laser. Le cristal de Luthen est bleu : a-t-il appartenu à un Jedi avant ?

Devinez de quelle couleur est le cristal kyber à l’intérieur ? // Source : Lucasfilm

L’épisode 4 ne détaille pas ce point. On sait qu’à cette époque de l’histoire, l’ordre Jedi a été détruit et que les survivants ne sont qu’une poignée. C’est peut-être aussi un vestige d’un temps très lointain : Luthen cite en effet les envahisseurs rakatas, une espèce qui peuplait la galaxie il y a des milliers d’années. On parle d’un temps qui remonte aux origines de l’Ancienne république, et avant.

Les rakatas, à leur apogée, avaient bâti un large empire galactique. Ils comptaient dix milliards de membres, cent fois plus d’esclaves, et peuplaient des centaines de mondes. Ils étaient également sensibles à la Force. Ce colossal empire s’est toutefois effondré sur lui-même. De fait, ce cristal est possiblement un vestige d’un temps très ancien, de quelques dizaines de millénaires.