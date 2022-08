Le personnage interprété par Matt Smith a attiré tous les regards dans l’épisode 1 de House of the Dragon. Ce n’est que le début.

Après l’épisode pilote, on commence à prendre nos marques dans House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones dédié aux Targaryens. Beaucoup ont déjà leurs personnages préférés, et Daemon en fait largement partie grâce à l’interprétation de Matt Smith.

Dans le deuxième épisode, diffusé cette nuit sur HBO et en simultané US sur OCS, il joue à nouveau un rôle décisif, mais pas à Port Réal (King’s Landing).

Peyredragon, ancien siège des Targaryens

Rappelez-vous : à la fin du premier épisode, Daemon se fâche avec son frère, Viserys, le roi. C’est pour cette raison — étant indirectement chassé de Port Réal –, que l’on voit Daemon s’envoler en fin d’épisode, sur le dos de son dragon Caraxès, en compagne de sa maîtresse Mysaria. Mais, où est-il donc parti ?

C’est à Dragonstone — ou Peyredragon en version française — que le prince s’en est allé. Ce château, taillé dans la pierre, est situé sur une île de la Baie de Néra (côte Est de Westeros), à quelques kilomètres au nord de Port Réal. Le lieu appartient aux Targaryens, qui l’ont fondé. Peyredragon fut même le siège originel de leur maison. Tout héritier de la maison est depuis désigné comme Prince de Peyredragon.

En l’occurrence, Rhaenyra est donc Princesse de Peyredragon après sa désignation dans l’épisode 1. Que Daemon s’y rende et s’y installe pour mener ses propres batailles relève, en somme, d’un énième affront. La fin de cet épisode 2 démontre clairement que le frère de Viserys n’en a pas terminé avec ses desseins guerriers en tant qu’électron libre, puisqu’il rencontre secrètement Corlys pour sceller un accord, dont on assistera très bientôt aux conséquences.

