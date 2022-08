Entre Rhaenyra, Alicent, Viserys ou Daemon, voilà plein de nouveaux personnages. On vous donne quelques repères sur le premier épisode de House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones, afin de partir sur de bonnes bases.

Le retour de Game of Thrones à l’écran était plus qu’attendu. Durant la nuit, le premier épisode de House of the Dragon a été diffusé sur OCS. Ce tout premier spin-off fait office de préquel, plus de deux siècles avant la série originelle, et entièrement centrée sur les Targaryens.

Comme lors des débuts de Game of Thrones, l’entrée en matière demande un peu de concentration pour cerner l’arbre généalogique et la configuration géopolitique de départ. Si vous êtes un peu perdus à l’issue de ce pilote, pas de panique : on récapitule ce que vous devez retenir.

La suite de l’article spoile l’intégralité de l’épisode 1.

Attention SPOILERS sur House of the Dragon !

Personnages et événements de l’épisode 1

Faisons un petit point sur l’arbre généalogique et ce que l’on apprend sur eux et sur elles au fil de cet épisode, lors des moments les plus déterminants de l’épisode.

Le roi, c’est Viserys Targaryen. Il est marié à Aemma. Cette dernière, enceinte au début de l’épisode, décède lors de l’accouchement après une violente césarienne. Le nourrisson, un garçon, meurt au bout d’un jour.

Viserys Targaryen // Source : HBO

Rhaenerys est la fille de Viserys et Aemma. Elle est donc la princesse des Targaryens et du royaume. A priori, en étant une femme, elle n’est pas héritière de la couronne : c’était la tradition. Mais après la mort du nourrisson et d’Aemma, elle est finalement désignée comme l’héritière à l’issue de l’épisode — aussi en raison de Daemon, embrayons donc sur lui.

Rhaenerys Targaryen, fille de Viserys, héritière du trône. // Source : HBO

Daemon est le frère de Virerys, et de fait l’oncle de Rhaenerys. Vous l’avez compris au fil de l’épisode, Daemon n’est pas quelqu’un de très fiable. Il est violent — on le voit littéralement perpétrer un massacre au bout de 20 minutes. Sa maîtresse, dont vous faites la rencontre dans la chambre de Daemon lors d’une scène torride, est Miserys (on ne peut rien vous dire sur elle dans l’immédiat pour ne pas spoiler la suite, mais vous la reverrez). Daemon pourrait théoriquement être l’héritier de la couronne en l’absence de fils. Sauf qu’en plus d’être incontrôlable et brutal, Viserys apprend que son frère s’est ouvertement moqué de son fils mort-né. C’est la fameuse scène dans la taverne : Daemon évoque l’« héritier d’un jour ». Tous deux se fâchent et Viserys décide d’écarter définitivement Daemon. De fait, c’est Rhaenerys qui devient héritière lors de la cérémonie finale.

À la fin de l’épisode, Daemon s’en va de Port Réal en chevauchant son dragon (lequel n’est pas anodin : il s’appelle Caraxès Le Sanguinaire).

Daemon Targaryen // Source : HBO

D’autres personnages apparaissent. Certains sont juste entraperçus, mais auront ensuite une importance capitale.

Otto Hightower est la main du roi.

Alicent, qui est l’amie de Rhaenyra dans cet épisode, est sa fille. Lors d’une scène clé, Otto demande à sa fille de rejoindre Viserys dans sa chambre pour le « consoler » de la perte de sa femme et de son fils. Elle rejoint alors le roi, un livre dans les bras. Ce moment va être déterminant, retenez-le bien en amont de l’épisode 2.

À gauche, Rhaenyra et Alicent. À droite, Otto (la main du roi). // Source : HBO

Corlys Velaryon (de la maison Velaryon) est marié à une Targaryen, Rhaenys, surnommée « reine qui ne fut jamais », car elle a été écartée… étant une femme ; son oncle, le prince Baelon, lui avait été préféré à l’époque. Ce qui n’est donc pas le cas de Rhaenyra.

Corlys et Rhaenya // Source : HBO

Où se passe l’épisode 1 ?

La majeure partie de l’épisode se déroule à Port Réal, capitale des Sept Couronnes, et là où se situe le Trône de Fer.

