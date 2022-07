Alors que les températures s’apprêtent à grimper ces jours prochains, Nintendo a partagé quelques mises en garde au sujet de la Switch. Comme votre corps, la console hybride n’aime pas la chaleur.

C’est bien connu, les personnes les plus fragiles souffrent sous le poids de la chaleur, et les appareils électroniques aussi. C’est dans cette optique que Nintendo tient à prévenir les propriétaires d’une Switch, alors que la canicule ne va cesser de faire grimper les températures. Dans une série de tweets publiés le 11 juillet, la branche japonaise a partagé des mises en garde et donné quelques conseils pour protéger sa console — et se protéger soi-même (« Si votre peau est en contact direct avec une partie chaude pendant longtemps, cela peut causer des brûlures »).

« Utilisez-la dans une pièce où la température est comprise entre 5 et 35 degrés Celsius », prévient d’abord Nintendo. Le tweet renvoie vers une page de Q&A, où il est stipulé qu’une surchauffe de la Switch ne doit pas être vue comme un défaut. « La console peut devenir chaude pendant le chargement ou quand elle est en fonctionnement (même pendant la veille) », peut-on lire. La firme nippone rassure quand même : « Si la température devient trop élevée, elle peut automatiquement s’éteindre pour protéger les composants. »

Les bons conseils de Nintendo pour la Switch pendant la canicule

Au-delà d’une utilisation en dehors de la fenêtre de températures pour laquelle la Switch est conçue (5-35 degrés), Nintendo rappelle qu’il ne faut pas obstruer les sorties d’air (celle du dessus est liée au ventilateur) — sous peine d’entraîner une surchauffe excessive. Où se trouvent-elles ? Voici des photos officielles pour vous aiguiller :

Switch Lite

Sorties d’air de la Switch Lite // Source : Nintendo

Switch

Sorties d’air de la Switch // Source : Nintendo

Switch OLED

Sorties d’air de la Switch OLED // Source : Nintendo

Nintendo estime qu’il faut laisser un jour de 10 centimètres autour des entrées d’air pour qu’elles fonctionnent parfaitement. Et s’il y a de la poussière accumulée, il est nécessaire de la retirer avec un petit aspirateur. Comble pour une console portable, certains lieux extérieurs sont à proscrire : une voiture qui est restée trop longtemps sous le soleil, une plage sans aucun coin d’ombre…

« Quand vous jouez en mode TV, installez le dock de la Switch dans un endroit qui ne retient pas la chaleur », indique Nintendo. En somme, évitez d’enfermer le dock dans un meuble trop étroit.

Bien évidemment, Nintendo déconseille vivement de désassembler la Switch en cas de souci.