Battle Royale aussi drôle que convivial, Fall Guys entame sa seconde vie. Il est désormais disponible partout, en plus d’être free-to-play.

Aujourd’hui est un grand jour pour Fall Guys : en ce mardi 21 juin, le Battle Royale de Mediatonic devient gratuit et accessible sur un maximum de plateformes. Naguère exclusif aux joueurs PlayStation et PC, le titre déjanté va pouvoir être essayé par les utilisateurs Xbox (Xbox One, Xbox Series S et Xbox Series X) ainsi que les propriétaires d’une Nintendo Switch.

Le modèle d’affaires passera par un passe de combat, qui permettra de débloquer plus de récompenses au fil de la progression saisonnière (moyennant quelques euros). Celles et ceux qui avaient dépensé les 19,99 € requis pour acquérir Fall Guys à l’époque ne paieront pas le premier et recevront un Legacy Pack (trois costumes et deux éléments cosmétiques).

Fall Guys: Ultimate Knockout // Source : Delvolver

4 bonnes raisons de télécharger Fall Guys

C’est gratuit

Vous auriez tort de ne pas essayer Fall Guys. Maintenant qu’il est gratuit et disponible sur plus de plateformes, vous n’avez plus aucune excuse pour lui tourner le dos. Vous n’aimez pas ? Cela ne vous aura strictement rien coûté, sauf un peu de votre temps…

Un gameplay rigolo, une expérience fun

Fall Guys se distingue des autres jeux en ligne compétitifs par son côté inoffensif. Ici, on ne se bat pas en se tirant dessus, on participe à des épreuves qui ressemblent souvent à des parcours d’obstacles (façon Ninja Warriors). Le but est d’arriver dans les premiers pour passer à la suivante. Il s’agit d’une relecture du genre Battle Royale : à la fin, il ne peut en rester qu’un. Le gameplay est pensé pour encourager les erreurs : le bonhomme est relativement difficile à diriger, avec un moteur physique étrange. On y prend vite goût.

On peut jouer avec tous ses amis

Fall Guys est compatible avec la fonctionnalité cross-play, qui permet de jouer avec tous ses amis, qu’importe la plateforme sur laquelle ils jouent. Et comme il n’est pas particulièrement exigeant, il n’y a aucun avantage à jouer sur une console plutôt qu’une autre.

L’avenir s’annonce radieux, avec Epic Games derrière

Si Fall Guys entame cette mutation, c’est tout simplement parce qu’il a été racheté par Epic Games. La multinationale, à qui on doit le phénomène Fortnite, ne fait donc qu’appliquer sa recette du succès — une stratégie qu’elle avait déjà employée pour Rocket League. Il faut s’attendre à voir Fall Guys gagner en popularité dans les mois à venir, sachant que le Battle Royale dispose d’une base solide : selon les chiffres de Steam Charts, la moyenne des joueurs PC connectés en même temps se situe aux alentours des 7 000 depuis novembre 2021.