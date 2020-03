Upday, Flipboard, Google News, YouTube... : Numerama ne se lit pas que sur numerama.com. Vous trouverez dans cet article tous les lieux numériques où vous pourrez lire, regarder ou suivre Numerama.

Numerama est un média indépendant d’information en ligne que vous avez probablement sous les yeux en ce moment même. Notre principale activité journalistique se trouve sur le site www.numerama.com, sur Cyberguerre et sur nos chaînes YouTube.

Si vous découvrez notre travail aujourd’hui et que vous appréciez notre couverture rigoureuse et informée de la tech, des sciences, de la société numérique et de la culture web, sachez que vous pouvez nous suivre sur de nombreuses plateformes et applications. Selon vos équipements et préférences, vous pourrez même nous ajouter à vos favoris pour ne rien manquer de notre ligne éditoriale ou au contraire cibler les articles qui vous correspondent le plus.

Si votre lecture se fait principalement sur le site web, vous pouvez nous ajouter en favori et désactiver éventuellement votre bloqueur de publicités : c’est pour l’instant par ce moyen que nous rémunérons 9 journalistes professionnels et journaliste reporter d’image et que nous leur donnons le temps de travailler les angles de leurs articles afin que chaque article de Numerama soit unique.

Applications d’informations

Upday : Numerama peut être lu sur les smartphones Samsung Galaxy équipés de l’app Upday. Nous apparaissons dans les flux dédiés à nos rubriques générés par l’application selon vos goûts, mais également dans les sélections éditorialisées de la rédaction francophone d’Upday. Pour nous lire, vous n’avez rien à faire à part activer l’application sur votre smartphone Samsung. Vous pouvez la laisser sur l’écran de gauche, dans les widgets, pour avoir un accès facile aux actualités.

Télécharger Upday sur le Play Store

Squid : Numerama peut être sur Squid, l’application étant disponible sur Android et iOS. Elle propose des recommandations et un algorithme pour adapter ses sélections à vos contenus. Depuis peu, Squid est un partenaire européen de Huawei pour l’agrégation d’informations : Numerama est présent dans les sélections proposées sur les smartphones compatibles de la marque.

Télécharger Squid sur le Play Store / Télécharger Squid sur l’App Store

Flipboard : sur Flipboard, Numerama propose des magazines. Ils ont tous une ligne éditoriale que vous ne trouverez que sur l’application, disponible sur iPhone, tablettes tactiles et smartphones Android. Vous pouvez suivre Numerama en tant que média, mais aussi vous abonner à l’un ou l’autre des magazines : vous n’aurez que les articles qui correspondent au sujet dedans.

Ajouter Numerama sur Flipboard

Télécharger Flipboard sur le Play Store / Télécharger Flipboard sur l’App Store

Google News et Apple News

Google News (Actualités) est l’agrégateur de Google, que l’on trouve sur tous les navigateurs web et sur Android. Ses dernières évolutions permettent d’avoir un aperçu détaillé d’un sujet, avec plusieurs sources. Numerama intègre régulièrement ces sources sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Il y a en revanche une possibilité de nous faire apparaître plus souvent en lisant nos articles depuis l’app ou en mettant notre publication en favori.

Ajouter Numerama en favori sur Google News / Ajouter Cyberguerre en favori sur Google News

Télécharger Google News sur le Play Store / Télécharger Google News sur l’App Store

Apple News est l’agrégateur par défaut de tous les appareils Apple (iOS). Présente dans la barre de gauche, la sélection d’articles est concise (4 affichés), car l’application complète qui comprend un système d’abonnement n’est pas disponible en France. Numerama y apparaît quelques fois, mais il n’y a pas de système de souscription.

Enfin, vous pouvez ajouter notre flux RSS à n’importe quelle application.

Numerama sur YouTube

Numerama n’est pas que du texte, c’est aussi de la vidéo, produite par une équipe professionnelle. Vous nous retrouverez sur YouTube dans deux chaînes : Numerama pour la tech, les sciences, les enquêtes et les reportages et Vroom pour les tests de produits qui roulent (et qui volent, peut-être, un jour).

Si vous aimez ce que vous regardez, n’hésitez pas à vous abonner : vous ne manquerez rien de nos prochaines publications et ce petit clic nous permet de dire à YouTube que l’on crée des vidéos qui plaisent. Algorithmiquement, ça compte beaucoup.

Nos newsletters

#Règle30 est notre première newsletter entièrement rédigée, chaque semaine, par la journaliste tech et société numérique Lucie Ronfaut. #Règle30 parlera de tout, avec sérieux, humour et légèreté. Parler de choses importantes sans se prendre au sérieux, ou, à l’inverse, d’événements qui peuvent paraître anecdotiques avec la plus grande rigueur, le tout, parfaitement dans notre ligne éditoriale.

S’abonner gratuitement à #Règle30 et recevoir la newsletter tous les mercredis.

Hebdo, matin et soir sont nos trois newsletters classiques, qui vous enverront une sélection hiérarchisée par ordre d’importance de nos articles du jour. Vous pouvez gérer votre abonnement sur cette page.

Sur les réseaux sociaux

Numerama est présent sur les réseaux sociaux, avec un ton et des publications exclusives aux plateformes.

Crédit photo de la une : Claire Braikeh Signaler une erreur dans le texte