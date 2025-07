Lecture Zen Résumer l'article

Après près de deux ans en tant que Maître de Midi dans les 12 Coups de Midi et son élimination, Émilien est devenu (malgré lui) un influenceur. Une carrière qu’il commence à embrasser avec le lancement de son compte TikTok et de sa chaîne Twitch.

Dimanche 6 juillet, c’était la fin pour Émilien : après 21 mois et 647 émissions, le champion a été détrôné. Il n’est plus Maître de Midi dans l’émission Les 12 Coups de Midi. Avec plus de 2,5 millions d’euros en poche (et quelques voitures), Émilien est désormais libéré des studios de TF1 et semble se tourner vers l’influence, toujours autour de la culture.

Émilien des 12 Coups de Midi sur Twitch

Il n’a pas de pseudonyme et on ne connaît pas son nom de famille : il s’appelle juste Émilien. Le champion de jeu télévisé a lancé ce lundi 7 juillet sa chaîne Twitch avec un premier live en compagnie d’Étoiles, streamer connu pour ses entraînements à Questions pour un Champion (et pour sa participation ratée au jeu). Durant ce live, le streameur néophyte a réagi à son élimination en regardant l’émission de la veille. C’est justement avec Étoiles qu’Émilien avait déjà participé à des lives sur Twitch.

Émilien lors de son premier live Twitch // Source : Capture Numerama

Il a ainsi pu expliquer sa manière de réfléchir durant les questions, les conditions de production de l’émission, et se souvenir des questions posées (l’émission avait été enregistrée il y a quelques semaines). Entre les discussions avec Étoiles, il a même fait ce qu’il préfère : jouer, en répondant à des questions de culture générale. Un live qui a bien plu, avec plusieurs milliers de viewers en simultané et plus de 56 000 abonnés sur sa chaîne Twitch. Sur Instagram, il réunit plus de 102 000 abonnés.

Le champion de culture générale va-t-il devenir un streameur ?

Émilien l’a dit dans plusieurs interviews : il va prendre une pause d’un an pour se reposer après deux années intenses. Une pause qui va lui permettre de voyager en profitant des séjours gagnés durant Les 12 Coups de Midi. Le champion envisage aussi de reprendre ses études d’histoire, peut-être en septembre 2026. Puisque depuis son arrivée dans l’émission, il a arrêté ses études, alors qu’il était en troisième année de licence d’histoire.

Pour son premier live, Émilien a réagi à l’émission où il a été éliminé // Source : Capture Numerama

Durant cette année de pause, Émilien compte participer à des lives sur Twitch, en diffuser lui-même. En somme, l’ancien Maître de Midi va explorer le monde du streaming, des réseaux sociaux et de l’influence. Émilien dit avoir apprécié ses premiers lives aux côtés d’Étoiles, ce qui l’encourage à se lancer sérieusement sur Twitch : « Twitch c’est un format hyper sympa, hyper interactif et en même temps je me suis rendu compte que c’est un vrai métier, donc c’est en discussion avec moi-même ».

On a hâte de le retrouver.

