Ça veut dire quoi, le « ick » ? Vous l’avez sûrement croisé en scrollant sur TikTok ou Instagram, peut-être sans le comprendre. On vous explique ce terme de la Gen Z qui parle surtout des relations amoureuses.

Le « ick », n’est pas vraiment un « hic », même si ça peut correspondre. C’est un terme qui appartient au slang, un vocabulaire anglophone employé par les jeunes, principalement sur les réseaux sociaux. Dans ce lexique familier, on trouve donc aussi le « ick ».

Quelle est la définition de « ick » ?

Le « ick » est une interjection qui désigne un sentiment soudain de dégoût ou de révulsion envers quelqu’un. Dans la plupart des cas, on l’utilise dans le contexte d’une relation amoureuse, d’un flirt. Un « ick », c’est souvent un petit détail, parfois anodin, un comportement ou une manière qui fait qu’on n’arrive plus à voir une personne de la même façon, jusqu’à perdre tout intérêt pour elle.

On l’utilise généralement pour décrire une réaction instinctive, voire exagérée, face à une attitude ou une habitude qu’on juge repoussante. Avoir le « ick », c’est ressentir un blocage soudain à cause d’un détail qui nous rebute chez quelqu’un.

D’où vient cette expression ?

« Ick » est en fait une onomatopée anglophone, c’est l’équivalent du « beurk » en français pour exprimer le dégoût. Selon le dictionnaire d’Oxford, on en trouve les premières traces écrites dans les années 40, mais sa définition contemporaine (dans un contexte amoureux) prend ses origines à la fin du XXème siècle. L’expression apparaît notamment dans un épisode de la série Ally McBeal à la fin des années 90, puis dans un épisode de Sex and the City en 2003.

L’expression s’est particulièrement popularisée lors de la saison 6 de l’émission de télé-réalité Love Island en 2020. Auparavant, l’expression était déjà utilisée par les Britanniques : c’est avec leur version de l’émission qu’elle a pris une autre dimension. La candidate Leanne Amaning avait utilisé un « ick » comme raison principale de sa rupture avec Mike Boateng, un autre candidat. Depuis, le « ick » s’est imposé comme un hashtag très populaire sur TikTok.

Comment le « ick » est-il utilisé sur les réseaux sociaux ?

Sur les plateformes sociales, on voit les internautes dire qu’ils « débloquent de nouveaux « icks », comme le décrit bien le hashtag #NewIckUnlocked sur TikTok. Un hashtag avec lequel les internautes s’amusent, en « partageant ces instants où l’attirance s’effondre comme un château de cartes », écrit L’ADN.

Des tue-l’amour habituellement abordés avec une bonne touche d’humour. Les vidéos sont surtout publiées par des femmes et dans le cadre de relations hétérosexuelles.

Un exemple de l’utilisation de « ick » sur X. // Source : Capture Numerama

Voici quelques exemples de l’utilisation du « ick » sur les réseaux sociaux :

« Le fait que quand t’as parlé de lui ça a été un ick premier degré » ;

« Ça m’aurait donné le ick » ;

« Est-ce que je suis la seule où certains prénoms de mec ça me donne le ick de suite ? » ;

« La bio de certains gars sur Tinder ça me donne le ick » ;

« Le mot multivers me donne le ick ».

Une tendance TikTok révélatrice des relations amoureuses actuelles ?

Une étude statistique publiée en mai 2025 s’intéressait justement à cette expression et à son usage sur TikTok. Elle révèle que les femmes sont les plus familières avec ce terme et l’ont plus souvent expérimenté. On y apprend aussi que les personnes les plus narcissiques sont les plus sensibles à ces « imperfections » spécifiques. Cette étude suggérait que le « ick » pourrait être un mécanisme adaptatif de rejet rapide pour éviter des partenaires perçus comme incompatibles, même sur des critères superficiels.

Les chercheurs Brian Collison, Eliana Saunders et Chloe Yin écrivaient aussi que le « ick » pouvait mener à une sélectivité excessive, basée sur des signaux sociaux plus que sur des risques réels pour une relation amoureuse. Les réseaux sociaux ont un rôle important dans ces dynamiques : ils peuvent les amplifier en normalisant des aversions pourtant arbitraires.

Un phénomène qui en a créé un autre : celui d’hommes listant les « icks » les plus absurdes des femmes, dans des listes souvent à rallonge. Ils dénoncent tous les critères qu’ils doivent respecter, ou des actions qu’ils ne doivent pas réaliser, pour coller aux attentes des femmes.

Pour L’ADN, la tendance du « ick » reflète « l’importance des premiers instants d’un couple, à une époque où les rencontres s’enchaînent et où notre attention est fragmentée. ». Un phénomène lié aux applications rencontre et aux réseaux sociaux, sur lesquels on peut discuter avec plein de personnes, et passer rapidement de l’une à l’autre. Ce qui normalise toutes les critiques et les jugements hâtifs.

