Saviez-vous qu'il existe des discussions très bien cachées sur Facebook Messenger ? Si vous ne connaissiez pas les messages filtrés, voici comment y accéder.

Sur Facebook, vous avez la possibilité de discuter en public avec vos proches ou avec des inconnus en écrivant sur leurs pages ou bien en-dessous de leurs publications — ou des vôtres. Mais le réseau social américain vous permet aussi de converser plus discrètement, grâce aux messages privés. Il suffit de passer par Messenger, le logiciel de discussion instantanée de la société.

Mais saviez-vous que Messenger n’affiche pas nécessairement tous les messages qui sont envoyés dans votre boîte de réception ? Il y a en effet ceux adressés par vos contacts et qui arrivent tout à fait normalement dans votre courrier non lu, mais aussi les missives électroniques d’autres personnes qui tentent de vous contacter, parfois depuis des années, sans que vous n’en sachiez rien !

À moins d’être un « power user » de Facebook Messenger et de connaître toutes ses fonctions sur le bout des doigts, il est possible que vous n’ayez jamais été confronté à la page des messages filtrés. Cette rubrique n’est pas vraiment une nouveauté, mais il faut bien admettre que son chemin d’accès n’est pas le plus commode — surtout si vous ne passez pas votre temps sur Messenger.

Voilà donc un guide assez bref vous montrant comment afficher ces messages filtrés en fonction de votre point d’entrée : le site web de Facebook, celui dédié à Messenger et l’application mobile.

Sur Facebook Facebook

Cliquez sur l’onglet de Messenger. Une fenêtre apparaît : sélectionnez « Invitations », puis « Voir les invitations filtrées ». La liste des conversations filtrées s’affiche alors. En choisissant l’une d’elles, cela ouvre une fenêtre dédiée en bas du site, comme une conversation classique, à ceci près que vous avez la possibilité de répondre, donc de valider la prise de contact, ou de supprimer le message.

Notez que vous avez aussi la possibilité d’afficher ces messages filtrés autrement : toujours depuis l’onglet en haut à droite du site, cliquez sur « Tout voir dans Messenger » et en haut à gauche sélectionnez l’icône représentant un engrenage. Dans le menu, appuyez sur « Invitations par message » et « Voir les invitations filtrées ». Tout en bas, vous verrez deux options pour accepter ou refuser le contact.

Sur le site Messenger Le site Messenger

Concernant Facebook Messenger, la démarche est similaire à la seconde méthode que nous expliquons pour la version web de Facebook. Seuls des éléments d’interface et de mise en page changent.

Application Messenger Sur le smartphone

Vous pouvez aussi voir ces messages filtrés depuis l’application de votre smartphone. Lancez-la et dans le bandeau inférieur cliquez sur l’icône représentant une liste d’éléments. Allez ensuite dans la rubrique « Invitations par message » ; vous verrez alors les demandes filtrées avec les options pour les accepter pour les refuser. Vous pouvez afficher le message reçu dans son intégralité en cliquant sur la conversation.