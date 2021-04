Les informations contenues dans un profil Facebook sont parfois sensibles. Le réseau social en est conscient et propose plusieurs outils pour bien sécuriser son compte. Et s'il est déjà trop tard, Facebook a également des solutions de quoi vous redonner rapidement le contrôle de votre compte.

Entre les messages, les amis ou encore les centres d’intérêt, un compte Facebook regroupe une quantité importante d’informations personnelles. Si votre profil Facebook atterrit entre de mauvaises mains, les conséquences sont toujours pénibles pour vous, mais aussi vos proches. Une personne mal intentionnée peut par exemple remonter vos messages afin de trouver des mots de passe en clair, des données bancaires ou des informations compromettantes.

Heureusement, Facebook dispose d’une multitude d’outils qui permettent de sécuriser efficacement son compte, voire de le récupérer rapidement s’il a été victime d’une attaque. Dans cet article, vous apprendrez à reconnaître comment votre compte Facebook a été piraté, comment le récupérer et quelques astuces pour éviter d’en arriver jusque là.

Quels sont les indices qui démontrent que votre compte Facebook a été piraté ?

Un compte Facebook peut être piraté sans que le propriétaire ne s’en aperçoive. C’est possible, si la double authentification n’est pas activée (nous y reviendrons plus tard). Le moyen le plus simple pour vérifier si son compte a été utilisé par une autre personne est de consulter son activité récente.

Vous pouvez ainsi commencer par vérifier votre profil : est-ce que de nouvelles publications sont apparues sur votre mur ? Il en va de même pour les messages : faites un tour sur Messenger pour vous assurer que les derniers messages envoyés proviennent bien de vous.

D’autres solutions moins évidentes permettent également de contrôler que son compte Facebook n’a pas été détourné. Il est par exemple important de surveiller que toutes les informations personnelles vous concernant sont exactes, comme l’adresse mail ou la date de naissance.

Enfin, vous pouvez également connaître votre historique personnel depuis votre profil Facebook. Cet historique comprend toutes vos activités, de vos recherches à vos commentaires, en passant par les pages aimées ou utilisateurs suivis. Sur smartphone, il est disponible dans les paramètres du profil, dans la catégorie « historique personnel ».

Si vous recevez des mails concernant des changements de mot de passe ou d’adresse mail sans en être à l’origine, il est aussi fort probable que quelqu’un tente de se connecter à votre compte.

Comment récupérer son compte Facebook piraté

Si vous avez remarqué une activité suspecte sur votre profil Facebook mais que vous avez toujours accès au réseau social, la chose la plus importante est de changer immédiatement son mot de passe. Profitez-en pour passer à un mot de passe fort, qui réduit considérablement le risque de se faire voler son compte Facebook.

Dans le cas où aucune mesure de sécurité n’a été paramétrée, il est possible qu’une personne puisse modifier votre mot de passe s’il connaît l’ancien. Dans ce cas, le réseau social a prévu une page spéciale permettant de récupérer un compte même si le mot de passe a été modifié. Facebook va ainsi vous proposer de vous connecter avec votre ancien de mot de passe, puis de confirmer votre identité grâce à un code envoyé par mail ou par SMS.

Dans le cas d’une activité suspecte, le réseau social peut également bloquer temporairement un compte. Pour le réactiver, Facebook vous demandera de bien vérifier les adresses mails et numéros de téléphone qui sont liés au compte. Si un ou plusieurs d’entre eux ne vous appartiennent pas, vous pourrez alors les supprimer afin de bloquer l’accès à la personne qui utilise votre compte. Le mot de passe sera ensuite réinitialisé.

Le cas de l’usurpation d’identité

L’usurpation d’identité — le fait de se faire passer pour quelqu’un d’autre (en l’occurrence, vous) — est monnaie courante sur les réseaux sociaux, et Facebook n’y échappe pas. Heureusement, la pratique est connue et peut être facilement signalée. Si vous avez un compte Facebook, il suffit de se rendre sur le profil malveillant et de sélectionner les trois petits points sous la photo de couverture pour signaler un profil. Si vous n’avez pas de compte Facebook, un formulaire disponible à cette adresse permet la même chose.

Comment se prémunir d’un piratage sur Facebook

Pour éviter d’arriver jusqu’au point où son compte Facebook se fait pirater, le réseau social a mis en place toute une série de mesures capable de mieux sécuriser votre compte. En les activant, se faire voler son compte devient presque impossible. Ces quelques mesures à prendre sont donc essentielles pour assurer la sécurité de ses données.

Activer la double authentification

C’est la mesure la plus importante à mettre en place pour sécuriser son compte Facebook. Lorsqu’elle est activée, la double authentification vous demandera un code à usage unique lorsque vous vous connecterez à Facebook depuis un nouvel appareil. Trois méthodes sont disponibles :

Un code est envoyé par SMS sur votre téléphone . Ce n’est pas la méthode la plus sûre, mais elle facile à activer.

. Ce n’est pas la méthode la plus sûre, mais elle facile à activer. Une application d’authentification comme Google Authenticator génère des codes de connexion dynamiques pour accéder à votre compte de manière sécurisée

génère des codes de connexion dynamiques pour accéder à votre compte de manière sécurisée Associer son compte Facebook à une clé USB de sécurité U2F. Comme la clé d’un coffre-fort, elle est alors indispensable pour se connecter sur un nouvel appareil. Une solution radicale, mais aussi la plus sécurisée possible.

Ces options sont disponibles dans les paramètres de Facebook, dans la partie « sécurité et connexion ».

Recevoir des alertes en cas de connexions non reconnues

Le meilleur moyen de savoir si quelqu’un se connecte à votre compte Facebook est d’en être alerté dès que cela arrive. Grâce à une option disponible dans les paramètres de l’application Facebook, le réseau social peut vous envoyer un mail et une notification dès lors qu’il détecte une connexion depuis un appareil ou un navigateur non reconnu. Si vous n’en êtes pas à l’origine, on vous conseille alors de changer de mot de passe très rapidement.

Cet outil de sécurité est lui aussi disponible dans la partie « sécurité et connexion » des paramètres de Facebook.

Bien mettre à jour ses informations

En cas de compte piraté, Facebook utilise les informations dont il dispose pour vous rétablir l’accès à celui-ci. Le réseau social va notamment avoir besoin de votre numéro de téléphone, ainsi que d’une ou plusieurs adresses mail pour vous envoyer des messages de confirmation ou des codes de connexion.

Il dont primordial que les informations détenues par Facebook soient à jour, auquel cas la plateforme ne pourra pas authentifié votre identité. Il est également possible de lier plusieurs adresses mail à son compte Facebook. Cela peut être utile dans le cas où plusieurs de vos comptes sont piratés. Mais attention à bien utiliser des mots de passe différents.