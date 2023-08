Meta, maison-mère de Facebook, referme la parenthèse Messenger Lite. Déjà fermée sur iOS, cette variante de la messagerie instantanée va disparaître sur Android.

Messenger Lite, c’est fini. La variante allégée de la messagerie instantanée va disparaître le 18 septembre sur Android, a appris le site américain Techcrunch le 24 août. Ce retrait est déjà en cours : l’application a d’ores et déjà été retirée de Google Play, la boutique de téléchargement des apps pour le système d’exploitation mobile de Google.

« À partir du 21 août, les personnes utilisant l’application Messenger Lite pour Android seront dirigées vers Messenger ou FB Lite pour envoyer et recevoir des messages sur Messenger », a déclaré un porte-parole de Meta à nos confrères. La fermeture de Messenger Lite sur Android suit celle prise pour iOS et l’iPhone en 2020.

Une version allégée de Messenger

Messenger Lite était une déclinaison de Messenger qui, comme son nom le laissait transparaître, était plus épurée et légère. Destinée avant tout aux pays émergents, elle épurait l’expérience d’utilisation : pas de notifications sous forme de bulles à l’écran, pas de mini-jeux, pas de stories, option pour se déconnecter, et ainsi de suite.

Facebook, devenu Meta, n’a pas évoqué les raisons de la fermeture de cette application. Son succès n’est de toute évidence pas en cause : les données sur le sujet indiquent que l’application a été téléchargée 760 millions de fois dans le monde — pour un lancement survenu en 2016. L’application a notamment percé en Inde, au Brésil et en Indonésie.

Les internautes sont invités à basculer sur Messenger. // Source : Facebook

Messenger est au-devant de transformations relativement importantes : l’arrivée du chiffrement de bout en bout par défaut, mais aussi les efforts pour aboutir à une plateforme commune entre Messenger, Instagram et WhatsApp pour s’envoyer des messages indépendamment du service. Des transformations qui impliquent de gros efforts techniques.

Cette décision survient également à un moment où une petite musique émerge sur la décision discutable de Facebook d’avoir retiré Messenger de l’application du réseau social. C’était visiblement une erreur, car l’entreprise réfléchit à faire marche arrière, du moins en partie. Et surtout, il existe déjà un Facebook Lite, dans lequel il y a un accès à la messagerie.

Au-delà de la décision prise par Facebook pour Messenger, l’intérêt de ces applis est voué vraisemblablement à s’étioler à plus ou moins long terme. Ces applications ont été lancées en visant d’abord des pays dont les télécommunications n’étaient pas aussi développées qu’en Occident, ou dont l’accès était cher. Or, les choses changent : la 5G arrive aussi dans les pays émergents.

