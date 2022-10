WhatsApp ne permet pas de savoir si on a été bloqué par quelqu’un. Mais des signaux existent. Cette impossibilité est prise pour des raisons de confidentialité.

Vous n’avez plus aucune nouvelle d’un contact, malgré les messages que vous lui envoyez régulièrement sur WhatsApp ? C’est peut-être parce qu’il vous a bloqué sur la messagerie instantanée. Malheureusement pour vous, vous ne pourrez pas en avoir le cœur net uniquement en vous servant de l’application mobile. WhatsApp a pris la décision de cacher cette information.

Dans ses pages d’aide, la filiale de Meta (ex-Facebook) indique qu’il s’agit d’un choix délibéré, justement à des fins de confidentialité. Si vous-même prenez la décision de ne plus recevoir de messages ou d’appels de quelqu’un, vous ne voudriez pas que WhatsApp lui dise ce que vous avez fait. Or, le service propose cette protection non seulement à vous, mais également à tous.

WhatsApp ne donne pas cette indication, pour des raisons de confidentialité. Mais des indices peuvent mettre sur la voie. // Source : Neeclick – PixaHive

Des indices pour savoir si on a été bloqué sur WhatsApp

De façon générale, WhatsApp s’efforce de vous fournir des options de discrétion qui vous permettent de cacher votre statut en ligne ou bien la mention « vu » quand vous lisez un message. Ces options fonctionnent sur le principe de la réciprocité : si vous les activez, vous ne pourrez pas voir le statut et la mention des autres. Si vous les désactivez, alors vous pouvez les voir.

Des signaux peuvent toutefois servir à déceler un blocage. WhatsApp en fait une liste, qui n’est pas exhaustive : les appels n’aboutissent jamais. La photo de profil n’est plus mise à jour. Les mentions de présence en ligne sont cachées (y compris si vous affichez les vôtres, cf. ce que l’on indique précédemment). La double coche de distribution des messages n’apparaît jamais.

Outil de discussion par écrit ou de téléphonie, WhatsApp contient des fonctions qui permettent d’en faire plus : il est possible de partager en temps réel sa position ou de transmettre une photo éphémère. Il existe aussi d’autres astuces qui rendent l’usage de WhatsApp plus convivial, avec la possibilité de garder messages en favori ou de mettre le texte en forme.