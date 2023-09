La grande conférence annuelle du groupe de Mark Zuckerberg, le Meta Connect, aura lieu le 27 septembre à 19 heures. La maison mère de Facebook devrait y dévoiler des nouveautés liées à l’intelligence artificielle et au métavers (avec le Meta Quest 3).

Moins médiatisé que le Google I/O ou la WWDC d’Apple, le Meta Connect est pourtant un événement important dans la Silicon Valley (il s’appelait autrefois Facebook Connect, avant que le groupe change de nom). Tous les ans, Mark Zuckerberg y dévoile des dizaines de nouveautés, parfois imminentes, parfois plus stratégiques. Il peut s’agir de nouvelles fonctionnalités pour Facebook, Instagram ou WhatsApp, de nouveaux produits (Meta Quest, Ray-Ban Stories…) ou d’annonces sur le long terme, comme lorsque Meta a annoncé que son avenir serait dans le métavers. Rares sont les conférences aussi riches que le Meta Connect.

La prochaine édition du Meta Connect aura lieu le 27 septembre, à 19 heures. Elle sera diffusée partout sous la forme d’un flux vidéo, mais aussi dans une version « 3D », dans l’application Horizon Worlds. Numerama vous proposera bien sûr un résumé des nouveautés.

Quelles sont les nouveautés attendues ?

Au vu de l’étendue des annonces prévues chaque année, il est impossible d’anticiper précisément tout le programme du groupe Facebook. Cependant, les sujets ci-dessous seront très certainement mentionnés.

Meta Quest 3 : le casque de réalité mixte abordable

Aucun doute ici, le Meta Quest 3 devrait être la star du Meta Connect. Annoncé le 1er juin par surprise, dans l’espoir de faire de l’ombre au Apple Vision Pro, ce casque de réalité virtuelle pourrait rencontrer un succès encore plus fort que son prédécesseur grâce à sa nouvelle puce et ses nouvelles caméras, qui lui procurent des capacités de réalité mixte. Mark Zuckerberg devrait le présenter dans les moindres détails lors de sa conférence, même si son prix est déjà connu. En France, le Meta Quest 3 coûtera 570 euros.

Le Meta Quest 3, avec ses caméras bien visibles pour la réalité mixte. // Source : Meta

Le métavers, où en est-on ?

Autre question : Meta est-il toujours aussi convaincu que le métavers est le futur ? Ou va-t-il initier un virage vers « l’ordinateur spatial », plus en phase avec la vision d’Apple ? Le vocabulaire utilisé par Mark Zuckerberg pourrait être particulièrement intéressant, alors que la hype autour du métavers semble bien redescendue.

Threads, l’anti-Twitter

Lancé en juillet 2023 dans le monde entier, Threads a rencontré un succès fulgurant en dépassant les 100 millions d’utilisateurs en moins d’une semaine. Ce clone de Twitter, souhaité par Mark Zuckerberg pour causer du tort à Elon Musk, est depuis bloqué dans l’Union européenne. Certaines fonctions sont aussi promises par Meta, sans que le groupe ne communique sur leur disponibilité (on pense à la compatibilité fédivers, pour que Threads fonctionne avec Mastodon).

Au Meta Connect, il semble évident que Mark Zuckerberg aborde la question de Threads. Le réseau social va-t-il enfin arriver en Europe ? Ses chiffres sont-ils toujours aussi bons ? Est-il prêt à accueillir des nouveautés ? Threads pourrait être la star côté réseaux sociaux.

Source : Adèle Foehrenbacher pour Numerama

Du Facebook, du Messenger, du Instagram et du WhatsApp, of course

Évidemment, les réseaux sociaux historiques de Meta devraient aussi être mis à l’honneur. On ne sait pas encore trop comment, mais il y aura évidemment des nouveautés pour ces services utilisés par des milliards d’êtres humains.

Des concurrents de ChatGPT intégrés à Facebook Messenger ?

Selon le Wall Street Journal, Meta devrait faire plusieurs annonces liées à l’intelligence artificielle. Un modèle de langage encore plus puissant que le GPT-4 d’OpenAI devrait être de la partie (sans doute LLaMA 2), ainsi que des bots comparables au My AI de Snapchat. Une dizaine d’agents conversationnels pourraient être ajoutés à Messenger, souvent avec un sens de l’humour et un esprit critique, pour amuser les jeunes. Certaines de ses IA pourraient même être moqueuses, ce que l’on imagine susceptible de déclencher de nouvelles polémiques. À terme, Meta aimerait proposer aux célébrités de créer des comptes IA qui répondent à leur place, pour créer de l’interaction avec leurs fans.

Avec son « My AI », Snap cible les ados. Meta veut l’imiter. // Source : Montage Numerama

Ray-Ban Stories 2, au moins une confirmation ?

Enfin, d’après plusieurs rumeurs, Meta lancera de nouvelles lunettes de soleil connectées en 2024. Difficile d’imaginer qu’elles seront annoncées dans les moindres détails au Meta Connect, mais il est possible que Mark Zuckerberg aborde le sujet.

Quid du reste ? Il est probable que Meta annonce beaucoup d’autres choses les 27 septembre. Numerama surveillera de près les annonces de l’entreprise, qui concerneront tout de même plusieurs milliards de personnes.