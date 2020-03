Il est possible de désactiver votre compte Messenger si vous n'en avez plus l'utilité. Toutefois, la manipulation requiert au préalable de désactiver son compte Facebook.

Avec plus d’un milliard de personnes l’utilisant régulièrement, Messenger est sans conteste l’une des messageries instantanées les plus répandues au monde. Mais il y a aussi de nombreux individus qui ne s’en servent pas du tout. Et puis il y a celles et ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ne veulent plus y avoir affaire. Se pose alors la question de savoir comment s’en débarrasser.

Le plus simple : désinstaller Messenger

En la matière, le plus simple reste la désinstallation de l’application dédiée qui se trouve sur votre smartphone pour ne plus l’avoir sous les yeux.

Cela a l’avantage de ne pas vous empêcher de vous servir de l’application de Facebook, si vous voulez suivre les nouvelles de vos proches et interagir avec eux. Mais son défaut — pour une personne qui veut échapper à Messenger — est qu’elle vous alerte si vous avez des discussions non lues. Sauf que vous ne pouvez pas les lire sur Facebook : il faut la messagerie. Reste alors à couper toutes les notifications.

Le plus rigoureux : désactiver Messenger

Plus radicale que la première méthode est la désactivation pure et simple de son profil Messenger — nous parlons bien ici de désactivation et non pas de suppression. En clair, si vous optez pour ce procédé, vous pourrez à tout moment revenir sur vos pas et rouvrir normalement votre compte et vos conversations. Toutefois, il faut avoir en tête que cette manipulation a des répercussions sur Facebook.

En effet, il est impossible de neutraliser Messenger sans désactiver Facebook du même coup.

Comment désactiver son compte Facebook ?

Si cela ne vous pose pas de difficulté, il va donc vous falloir d’abord s’occuper de Facebook. Ce n’est qu’une fois cette étape franchie que vous pourrez vous attaquer à la messagerie. Pour cela, connectez-vous sur votre profil et rendez-vous dans les paramètres, en cliquant sur la flèche pointée en bas.

Dans le menu latéral, cliquez sur « Paramètres » puis allez à la ligne « Vos informations Facebook ».

Au centre du menu, vous verrez l’option « Désactivation et suppression ». Choisissez bien la première option proposée, et pas la seconde, car celle-ci est irréversible. Notez que le fait de désactiver Facebook n’a aucune incidence sur Messenger. À partir de là, vous avez à confirmer votre décision et renseigner votre mot de passe pour vérifier que vous êtes bien à l’origine de cette demande.

Comment désactiver Messenger ?

À ce moment-là, vous pouvez vous attaquer à Messenger :

Rendez-vous dans l’application (sur Android ou iOS) puis dirigez-vous dans les paramètres en cliquant sur votre portrait en haut à gauche.

Ensuite, allez dans les « Mentions légales et politiques » pour voir l’option « Désactiver Messenger ».Si vous n’avez pas désactivé Facebook préalablement, cette ligne n’apparaît pas.

Il vous faudra alors confirmer que vous êtes bien à l’origine de la manœuvre en inscrivant votre mot de passe dans le choix. Là encore, la manipulation peut être inversée quand vous le souhaitez, en se connectant normalement avec ses identifiants. L’application, si vous vous reconnectez, vous redemandera si elle peut accéder à vos contacts, ce qui lui permet entre autres de retrouver vos conversations.