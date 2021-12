5 fonctionnalités fort pratiques dans Messenger que vous ne connaissez peut-être pas

Vous utilisez Messenger au quotidien pour discuter avec vos proches, mais vous n’utilisez peut-être pas toutes les possibilités de la messagerie de Facebook.

Facebook a pour projet de fusionner globalement toutes ses messageries internes, c’est-à-dire Messenger, Instagram et WhatsApp. Alors qu’un rapprochement a déjà eu lieu entre les deux premiers services, l’inclusion de WhatsApp prend plus de temps que prévu. D’ici l’unification générale des applications, vous aurez le temps de maîtriser sur le bout des doigts Messenger.

Lire un message sans être « vu »

Sur son smartphone, il existe une astuce pour lire un message en toute discrétion dans la messagerie instantanée, sans le montrer aux personnes de la conversation. Cette ruse marche plutôt bien avec un iPhone (il faut cliquer sur la conversation en restant appuyé longtemps avec son doigt), moins avec un téléphone Android, qui nécessite une manœuvre pour jouer avec l’aperçu de la discussion. Pratique, si vous voulez vous laisser du temps avant de répondre.

Sur Android, basculez votre smartphone à l’horizontale pour avoir droit à un aperçu un peu plus complet du message, sans avoir à l’ouvrir.

Afficher les messages filtrés cachés

Facebook peut filtrer certaines demandes de conversion lorsqu’elles proviennent de personnes qui ne figurent pas dans votre liste de contacts et qui ne paraissent pas avoir de lien avec vous. Ces messages filtrés sont de faire un peu cachés au sein de la messagerie. Mais il est possible d’y accéder, de les consulter et de décider quoi en faire : répondre ou les ignorer.

Des exemples de messages filtrés sur Messenger, qui ne sont pas directement visibles dans la liste des discussions.

Activer le verrouillage de vos conversations

Facebook a déployé, d’abord sur l’iPhone et l’iPad, une couche de protection pour renforcer la sécurité des conversations dans Messenger. C’est le mode « App Lock », qui consiste en fait à utiliser une information biométrique préalablement stockée dans le téléphone (comme les empreintes digitales ou le visage) pour valider l’accès aux discussions.

Un visuel de présentation d’App Lock sur Messenger. // Source : Facebook

Utiliser les conversations chiffrées secrètes

Le chiffrement de bout en bout existe par défaut sur WhatsApp depuis 2016. Mais ce n’est pas la seule filiale de Facebook à s’y mettre : cette couche de protection se trouve aussi sur Instagram et Messenger, mais en option. C’est ce qu’on appelle les conversations privées secrètes. À terme, Facebook prévoit d’activer ce mode par défaut.

Les différentes étapes à retenir pour la mise en place d’une conversation secrète.

Envoyer des messages éphémères

Facebook Messenger permet, à la manière de Snapchat, d’envoyer et de recevoir des messages éphémères, qui disparaissent au bout d’un certain, que les personnes se trouvant la discussion définissent. À la fin du décompte, les échanges s’effacent. Il est important de manier cette option avec parcimonie : des captures d’écran peuvent toujours être effectuées. Gare à ce que vous envoyez.