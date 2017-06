Un été au grand air ou à l'ombre de vos écrans ? À vous de choisir, mais dans tous les cas, vous retrouverez nos sélections Netflix pour ce mois de juillet 2017. Une cuvée bien fournie en documentaires et séries inédites. À vos agendas !

Okja, Glow et Gypsy sont à peine sortis sur Netflix qu’il est déjà l’heure de vous proposer notre traditionnel programme pour juillet 2017. Entre les séries, documentaires et le fascinant The People v OJ Simpson de FX tant récompensé et dont même Jay-Z parle dans son dernier album, ce sera l’heure de découvrir de nouvelles séries : Friends from College ou encore Ozark.

Toujours, vous pouvez retrouver les programmes des mois précédents dans nos colonnes, pour juin comme pour mai, mais également les programmations d’OCS et d’Amazon. Astuce : notre tag le meilleur de la SVOD réunit tout nos conseils streaming.

Série Les séries

Friends from College, saison 1 — 14 juillet

Le couple américo-britannique Nicholas Stoller et Francesca DelBanco, ensemble à la ville comme à la scène, hérite de la création d’une comédie Netflix après des années de bons services auprès d’un des chouchous du groupe de divertissement — Judd Apatow.

Pour lui, Stoller réalisera Forgetting Sarah Marshall (2008), une romcom américaine au succès large, travaillera sur la série d’Apatow Undecleared (2001). Lancé, il enchaîne les comédies avec sa nouvelle bande, il s’en suit alors Get Him to the Greek (2010) et sa franchise Nos Pires Voisins (2014). Dès lors, vous comprendrez que nous avons affaire à un habitué de la comédie hollywoodienne qui peut toujours compter sur sa femme, actrice et auteur, pour ses projets.

Pour Netflix, le garçon a imaginé une comédie en épisode de trente minutes sur les vieux copains. Deux décennies après avoir quitté Harvard, des amis de promo se retrouvent, regrettent le bon vieux temps et souffrent toujours autant des amours d’Université. Avec six personnages et une batterie d’invités dont Seth Rogen, la série s’ambitionne en chorale aussi émouvante que drôle.

Ozark, saison 1 — 21 juillet

Si comme nous, vous êtes du genre à regretter Bloodline, Ozark est pour vous. Ozark propose 10 épisodes d’une heure pour un drame noir écrit et créé par Bill Dubuque, l’homme derrière les scripts des thrillers Mr. Wolff (2016) et The Judge (2014).

Porté et co écrit par Jason Bateman (Arrested Developpment et beaucoup d’autres), cette étrange histoire dont Netflix ne veut rien nous dire se déroulera au bord du lac d’Ozark, dans le Missouri. Un décor naturel somptueux que Dubuque cherche à récréer depuis son enfance, où il passait ses vacances familiales.

Ozark raconte l’histoire d’un couple qui déménage pour cette région si humide et sombre des États-Unis. Lui est le conseiller financier d’un cartel de drogue pour lequel il blanchit de l’argent, et elle, ne sait pas encore dans quelle galère elle se dirige avec ses valises et sa petite famille.

American Crime Story : The People v. O.J. Simpson– 1er juillet

Première saison d’American Crime Story de FX, The People v. O. J. Simpson reprend, comme son nom l’indique, ce qui reste un des procès les plus importants de la fin du XXe siècle aux États-Unis.

Avec dix épisodes récompensés par pas moins de cinq Golden Globes, The People v. O.J. Simpson a indéniablement marqué l’année 2016. Les performances de John Travolta et Sarah Paulson, ou même de David Schwimmer en patriarche Kardashian auront marqué la première histoire racontée dans le cadre de la série d’anthologie policière du duo Ryan Murphy et Brad Falchuk (American Horror Story).

Reconstitution fidèle, le show n’oublie ni le racisme qui polarise ce dossier, ni les conspirations, ni même les angoisses et la tension incroyable qui entoure, encore, ce procès culte. De la grande télé U.S., à voir.

Scream Queens, saison 1 et 2 — 1er juillet

Diffusée par la Fox aux États-Unis, Scream Queens est une délicieuse dramédie où toute la sensibilité kitsch et gore de Ryan Murphy vient s’exprimer. Si la série se passe sur un campus qui rappelle ceux des comédies américaines avec Reese Whisterpoon (nous pensons effectivement à Legaly Blonde), les crimes et horreurs qui y sont commis rappelleront davantage Gregg Araki et son Kaboom ou encore American Horror Story (c’est déjà Murphy aux commandes).

Drôle, absurde et grinçant, Scream Queens manque peut-être un peu de substance et de rythme mais en matière de personnage, le show assure. On ne peut que le conseiller aux amateurs de teen show hémoglobiné et dramatiquement satirique.

Films Les films

To The Bone — 14 juillet

Coup de cœur de Netflix au Sundance, To The Bone est un drame attendu de Marti Noxon (unReal). Avec l’aide de la jeune actrice anciennement anorexique Lilly Collins, Noxon a écrit un film sous forme de rite initiatique qui traverse l’anorexie d’une jeune femme (jouée par la jeune Collins).

La bande-annonce joue bien son rôle et dévoile les couleurs sombres de To The Bone, l’anorexie y est montré dans son horreur quotidienne et sa dimension psychologique. Mais au-delà d’un drame tire-larmes, on découvre au fil de la caméra de Noxon un voyage charnel et intellectuel vers, littéralement, l’envie de vivre.

The Incredible Jessica James — 28 juillet

Autre achat du Sundance, la romcom The Incredible Jessica James veut dépoussiérer le genre grâce à une héroïne formidable, auto-proclamée coco queen, et diablement audacieuse. Notre graine d’étoile rêve de paillettes mais crame sa vie sur Tinder, comme ses contemporaines. Un jour, une rencontre. Un espèce de tocard de la tech qui vient de se faire lourder va lui coller aux basques jusqu’à la friendzone. Mais dès lors, le meilleur est à venir.

Before I Fall : le Dernier Jour de ma Vie — 7 juillet

(Encore un achat du Sundace de l’année). Elle meurt d’un accident de voiture alors qu’elle est à l’aube de sa vie. Mais étrangement, cette dernière journée sur terre ne cesse de recommencer, se croyant condamnée Samantha Kingston (Zoey Deutch) va alors chercher à comprendre pourquoi elle, pourquoi ce jour-là. Le géant américain précise que ce teenmovie dissèque des mystères cosmiques…

Documentaires Les documentaires

Last Chance U, saison 2 — 21 juillet

De notre côté de l’Atlantique, Last Chance U laisse perplexe. Pourtant, ce pur documentaire sportif est bourré d’excellentes images et de valeurs humaines. Serez-vous prêt à découvrir le monde du football américain pour autant ? Les portraits de ces joueurs marginaux continuent de toucher et ne manquent pas d’émouvoir.

Chasing Coral — 14 juillet

Encore un achat du Sundance dont nous parlions lors du festival !

Pour les enfants Pour les kids

Les Croods : origines, saison 4 — 7 juillet

Le reboot des Croods de Netflix reprend pour une nouvelle saison. Toujours entre les Pierrafeu et le Jumanji, la série animée continue ses aventures pour les petits et pas trop petits.

Netflix Interactive : Chat Potté et Buddy Thunderstruck

Ce mois-ci, vous pourrez découvrir les deux épisodes interactifs de Netflix qui sont intégrés pour l’un à la nouvelle saison du Chat Potté de Dreamworks et l’autre à une nouvelle franchise : les Buddy Thunderstruck. Composé de deux malicieux canidés en peluche, cet animé en stop motion est un vrai délice pour les yeux et rigolo pour les kids. On recommande !