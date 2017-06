Les séries dont vos enfants sont les héros ou pourquoi Netflix se lance dans le jeu vidéo

Quand on creuse un peu, Carla Fisher commence à détailler les changements lourds qui ont été nécessaires pour ces formats narratifs : « Déjà, il y a la question de l’encodage, qui est toujours central pour Netflix, qui a dû être abordée pour que l’on puisse diffuser ces épisodes au contenu différent. Ensuite, c’est l’ensemble des interactions classiques sur Netflix que nous avons du revoir : vous ne pouvez pas avancer ou revenir dans un épisode interactif, vous ne pouvez pas non plus le reprendre du début sans conséquence et enfin, vous devez garder avec vous votre télécommande. »

Côté matériel, il y a également un enjeu pour Netflix qui doit supporter des dizaines d’OS et appareils différents. Pour le moment, seuls Android, les appareils de type Chromecast et le web manquent à l’appel, toutes les autres plateformes (iOS, TV connectées, consoles etc.) répondent présentes pour les nouveaux formats. « Le reste viendra en fonction des premiers retours » précise Mme. Fisher.

Les enfants, cible test avant… les grands ?

Enfin, une fois que la directrice nous a permis de faire le tour de la conception de ces épisodes qui-n’en-sont-pas, on finit par lui poser la question qui nous brûle les lèvres : pour les grands, c’est quand ?

Malicieuse, l’experte nous renvoie aux studios : « Nous présentons aujourd’hui une solution qui fonctionne. Si nos créateurs sont intéressés, ils sont évidemment les bienvenus. » Comprenez, pour le moment, Netflix teste assidûment.

Pourquoi les enfants dès lors ? On nous explique que la croissance portée par les familles avec enfants est la plus importante pour la société. De plus, la moitié des abonnés Netflix regarde des contenus pour enfants.

Mais ce n’est bien sûr pas tout : Mme. Fisher qui a travaillé sur les programmes enfants du réseau PBS connaît sa cible : « Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, rigole-t-elle, mais les enfants sont intuitivement en interaction avec leurs personnages préférés. Ils leur parlent même s’ils sont dans un téléviseur, leur interaction est naturelle et volontaire. Nous avons souhaité travailler là-dessus en premier. »

Aux enfants désormais, d’être les héros d’une innovation qui pourrait bien rapprocher Hollywood et le jeu vidéo, une bonne fois pour toutes.