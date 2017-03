CanalPlay ou Netflix ? OCS ou Amazon Video ? Avec le décollage de la SVOD en France, il est parfois difficile de se retrouver dans les offres des principaux acteurs. Tour d'horizon et comparatif des deux plus importants services et d'un outsider qui retient l'attention.

Avec l’arrivée de Netflix à l’automne 2014, le secteur de la vidéo à la demande par abonnement (SVOD) est en train de décoller dans l’Hexagone. Les internautes, s’ils ne sont pas encore massivement abonnés à ces services, connaissent aujourd’hui l’existence des principales offres et, pour une partie d’entre eux, ont déjà eu l’occasion d’en tester un lors de la période d’essai.



Aujourd’hui, le débat se limite bien souvent à la question suivante : Netflix ou CanalPlay ? Il faut dire que les deux plateformes dominent de la tête et des épaules le reste du marché. Le premier proposait 2 315 programmes différents en 2015, tandis que le second donne accès à 2 703 programmes. Le troisième du classement, FilmoTV, fournit un catalogue de 1 184 œuvres, selon les données de NPA Conseil. De quoi occuper de nombreuses soirées avant d’épuiser toutes les œuvres référencées sur le service.

Le catalogue des différents services est mis à jour régulièrement (tous les mois) avec l’ajout de nouveautés et le retrait de certains films ou séries. Vous ne savez pas quel programme regarder, consultez notre guide des programme SVOD.

Meilleur service Quel est le meilleur service de SVOD ?

Se pose alors la question cruciale : quel est le meilleur service de vidéo sur abonnement ?

Difficile évidemment de répondre de façon trop tranchée, dans la mesure où plus de la moitié (56,9 %) du catalogue cinéma proposé en SVOD n’est disponible que sur une seule plateforme, d’après un baromètre daté de juin 2016 du CNC.

L’an dernier, 1 765 œuvres cinématographiques n’étaient proposées que sur une seule plateforme, 529 l’étaient sur deux plateformes, 472 sur trois plateformes et 364 sur quatre plateformes ou plus. Toutefois, le CNC remarque que les œuvres cinématographiques sont davantage disponibles sur plus de plateformes qu’auparavant.

Du côté des films, le CNC note que le catalogue de Netflix propose un peu plus de longs-métrages récents (17,3 % des films disponibles en SVOD sur Netflix sont sortis en salles il y a 3 ou 4 ans) que CanalPlay, qui n’est pas très loin derrière (15,1 %).

C’est Netflix qui semble être en tête dans la course à la SVOD. En 2015, 25,8 % des clients de vidéo à la demande ont déclaré avoir visionné un programme sur Netflix, contre 18,5 % dans le cas de CanalPlay. Un coup pour la filiale de Canal+, qui dominait le secteur lors des deux années précédentes.

Du coup, pour se faire un avis, il reste préférable de passer par les offres d’essai pour découvrir les différents films, documentaires et séries télévisées proposés par chacun, même si des sites spécialisés comme JustWatch permettent d’explorer le catalogue des services de SVOD grâce à un moteur de recherche dédié.

Mais bien entendu, cela n’interdit pas de jauger les forces et les faiblesses de chacun, en passant en revue leurs principales fonctionnalités, comme le nombre d’écrans supportés en simultané ou la compatibilité avec les terminaux et les protocoles, et, surtout, le coût de l’abonnement.

Netflix Netflix

Catalogue

Après un démarrage poussif, le catalogue de Netflix s’est étoffé pour tenir son rang de plateforme SVOD. La qualité demeure très variable encore aujourd’hui, mais la situation s’est nettement améliorée depuis. De nombreuses œuvres donnent satisfaction, qu’elles aient été produites par Netflix ou non. Citons par exemple Homeland, Sense8, Jessica Jones, Daredevil, Bloodline, Suits ou encore Fargo.

Mais le principal atout de Netflix réside dans ses séries originales. Le service de SVOD produit en effet une partie de ses contenus, ce qui constitue un atout indéniable par rapport à certains rivaux, qui ne peuvent compter que sur les œuvres des autres. Et qui plus est, le catalogue exclusif de Netflix est globalement salué par la critique.

Cette stratégie est en train de déborder sur le septième art, avec l’exemple de Beasts of no Nation. Il s’agit du premier film coproduit par Netflix, raflant au passage des distinctions. Si l’effort de guerre reste au niveau des séries télévisées, la plateforme va sans aucun doute vouloir d’autres longs-métrages exclusifs dans son catalogue.

Fonctionnalités

La haute définition est proposée de base pour les abonnements Essentiel et Standard. Avec l’offre Premium, c’est même de l’ultra haute définition (4K) qui sera affichée, si vous avez l’équipement adéquat et une connexion Internet suffisamment performante. Dans le cas contraire, vous n’aurez « que » de la HD classique.

Parmi les autres fonctionnalités qui méritent d’être signalées, notons la possibilité de relier à un même compte plusieurs écrans en simultané (jusqu’à deux pour le forfait standard et quatre pour le premium) et une compatibilité avec différents terminaux (PC, téléviseur, tablette et smartphone), notamment via des applications.

Prix

Netflix propose trois niveaux d’abonnement : Essentiel, facturé 7,99 euros par mois ; Standard, qui passe à 9,99 euros par mois et Premium qui atteint 11,99 euros par mois. Par contre, Netflix ne propose que des abonnements mensuels. Aucune option de paiement au trimestre, au semestre ou à l’année n’est disponible.

Abonnement Prix mensuel Essentiel (un écran SD) 7,99 euros Standard (deux écrans HD) 9,99 euros Premium (quatre écrans UHD) 11,99 euros

Amazon Prime Video Amazon Prime Video

Catalogue

Lancée dans une relative discrétion en décembre 2016, la version européenne — et donc française — d’Amazon Prime Video est loin d’égaler sa grande sœur américaine. Mais dans nos contrées l’offre de Prime Video a le mérite d’être gratuite pour tous les abonnés Premium Amazon. Toutefois, à l’exception des séries produites et diffusées par Amazon, comme Transparent, The Man in the High Castle ou encore Mozart in the Jungle, le catalogue européen du géant du e-commerce est famélique. Les films y sont particulièrement vieux et le nombre de séries non-Amazon se compte sur les doigts d’une main.

L’offre agit donc réellement comme un bonus à l’abonnement Premium. Le service SVoD mérite-t-il à lui seul que l’on paye une cinquantaine d’euros par an ? S’il n’y avait que Prime Video dans les avantages Premium, notre réponse serait probablement négative.

Mais pouvoir découvrir et consommer d’excellentes séries — car Amazon livre à Netflix une bataille sanglante à Hollywood pour y produire les meilleurs shows — est un vrai avantage. On vous en conseille chaque mois de nouvelles, et elles sont rarement décevantes.

Fonctionnalités

Amazon Prime Video dispose d’applications pour smartphones et tablettes Android et iOS. Sur celles-ci, vous pourrez regarder en mode hors-ligne ou non, les différents programmes proposés. Le site web du service permet enfin de regarder depuis son ordinateur le catalogue.

Toutefois, notez que l’interface n’est pas traduite en français et reste en anglais même si les contenus sont francisés. Enfin, pour utiliser Prime Video sur un téléviseur, l’équation est difficile : Amazon refusant d’intégrer la fonctionnalité Google Cast — principalement car aux États-Unis, le géant possède sa solution maison la Fire TV — il vous faudra peut-être faire appel à un bon vieux câble HDMI avant de parvenir à obtenir une bonne qualité.

Sur les Shield TV, ainsi que les smart TV, étrangement, les applications Amazon ne sont pas disponibles dans les stores. Il vous faudra donc patienter. Notons qu’AirPlay — sur les appareils Apple — fonctionne et permet de remplacer le Cast Google à condition d’avoir une Apple TV ou une box compatible.

Prix

Il est difficile de parler de tarif pour Prime Video considérant que le service est offert aux abonnés Premium.

Abonnement Premium Coût 49 € / an Type d’accès PC, tablette, smartphone

CanalPlay CanalPlay

Catalogue

Concernant les films, CanalPlay fait une large place aux films français mais on trouve aussi beaucoup de longs-métrages américains. Une section jeunesse est aussi de la partie avec des dessins animés et des films d’animation (essentiellement des Disney). Fait rare, le site de SVOD propose aussi une section pour adultes avec des films pornographiques.

Malgré ses liens avec Canal+, CanalPlay ne profite pas des séries originales produites par la chaîne cryptée. Des œuvres comme Le Bureau des légendes, Engrenages, Braquo, Bref ou Kaboul Kitchen ne figurent pas au catalogue, à la différence des Lascars et H. D’autres séries françaises peuvent être dénichées, comme Plus Belle La Vie.

Du côté des séries américaines, CanalPlay profite des liens tissés avec Warner et ABC pour fournir des œuvres spécifiques. Par exempleTwo Broke Girls et Revolution pour le premier, Esprits Criminels, Desperate Housewives pour le second. Au total, on recense 119 séries sur CanalPlay, incluant des classiques et des nouveautés.

Fonctionnalités

Du côté des fonctionnalités, CanalPlay est accessible sur TV, ordinateur, tablette et smartphone. Des applications pour iPhone, iPad, Android et Windows Phone sont proposées. CanalPlay peut aussi être utilisé avec AirPlay et ChromeCast, qui permettent de streamer des contenus vers le téléviseur sans aucun fil.

Élément intéressant de CanalPlay, le mode de visionnage hors connexion.

L’application du service de vidéo par abonnement propose une fonctionnalité qui permet de télécharger le contenu sur son terminal. Une fois la lecture commencée, vous avez 48 heures pour finir de visionner votre contenu. Si elle n’est pas démarrée, le contenu sera conservé 30 jours. À noter que des restrictions peuvent survenir.

Prix

Deux abonnements CanalPlay sont disponibles, et le choix dépendra surtout de la façon dont vous souhaitez profiter du service de vidéo à la demande par abonnement (SVOD). Seul un abonnement mensuel est proposé ; il n’y a aucune offre affichée pour s’abonner pour un trimestre, un semestre ou une année.

Le premier est facturé 7,99 euros par mois et est destiné à ceux qui passent par le PC, la tablette ou le smartphone. Le second coûte 9,99 euros par mois et sert à ceux qui sont abonnés via leur fournisseur d’accès à Internet (Orange, SFR, Bouygues Télécom, Free), le décodeur Canal+ et l’Apple TV.

Première formule Deuxième formule Coût 7,99 € / mois 9,99 € / mois Type d’accès PC, tablette, smartphone box Internet, Apple TV, décodeur Canal+

OCS Go OCS Go

Catalogue SVoD

OCS est à l’origine un bouquet de chaînes payantes créé par Orange. Mais pour mimer son partenaire de longue date, HBO et son HBO Go, la société a créé son OCS Go. Le service est fourni dans la plupart des offres contractées auprès de votre FAI ou en OTT puisque depuis quelques mois. OCS est disponible à l’abonnement libre, à la manière de Netflix. Avec Go, c’est désormais une offre SVoD en tant que telle couplée aux contenus en replay des chaînes d’Orange.

Côté OCS Go, donc SVoD, l’abonné à accès à un catalogue de films et de séries TV à la demande : citons par exemple Game of Thrones, Black Sails, Girls Big Little Lies, ou encore Westworld. OCS Go propose d’ailleurs la possibilité de les voir très vite après leur retransmission aux États-Unis grâce à la formule US+24, qui permet de voir un épisode d’une série 24 heures après les téléspectateurs américains, mais également de voir toutes les saisons de ces séries toute l’année. Par ailleurs, OCS Go dispose d’un accès privilégié au catalogue de HBO, une chaîne réputée pour la qualité de ses productions.

Les chaînes linéaires

Enfin, puisque l’offre est hybride entre SVoD et chaîne linéaire, l’abonné pourra également profiter de celles-ci. Elles incluent des soirées spéciales et des replays pendant 30 jours après la diffusion initiale. En outre, dans le cadre de la chronologie des médias, OCS permet de voir des films dix mois après leur sortie au cinéma, mais en replay et non en SVoD. Des programmes pour enfants ainsi que des documentaires et des magazines sont proposés sur OCS.

À ce sujet, il faut savoir que le partenariat entre HBO et OCS, en place depuis 2008, est en train d’être approfondi : les deux partenaires ont annoncé un accord pour faire d’Orange, la maison-mère d’OCS, l’unique diffuseur en France des contenus de la chaîne américaine. En clair, OCS Go va pouvoir fournir une vraie offre de SVOD en France avec les séries de HBO, y compris les anciennes séries.

Fonctionnalités

Concernant les fonctionnalités, OCS Go est accessible sur mobile, tablette et ordinateur. Il est aussi possible d’accéder au service sur le téléviseur, via Google Cast, Android TV et Xbox One, à condition de payer l’abonnement le plus cher. Si vous vous abonnez via votre FAI (Orange, Bouygues Telecom, SFR, Free, etc) ou votre diffuseur TV (Canal+, PlayStation, FranSat, etc), vous pouvez également avoir OCS Go sur votre box.

Des applications dédiées pour l’ordinateur et les terminaux mobiles (iOS et Anroid) sont disponibles. Il est possible de lire deux flux en simultané et d’en faire profiter jusqu’à quatre écrans à la fois, en plus du téléviseur. OCS Go donne la possibilité de regarder les contenus en streaming ou déconnecté d’Internet en téléchargeant au préalable la vidéo que vous voulez regarder hors-ligne.

Prix

Deux formules OCS sont disponibles selon la manière dont vous comptez profiter du service de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) commercialisé par Orange. Le premier abonnement mensuel est facturé 9,99 euros mais les six premiers mois de souscription au service bénéficient d’un léger rabais : vous ne paierez que 7,99 euros par mois. Le premier mois est offert.

Le second abonnement est un peu plus cher : il vous faudra débourser 11,99 euros par mois. Pas de rabais pour les six premiers mois mais le premier mois reste offert. La hausse de prix est justifiée par l’option permettant de regarder le bouquet OCS sur le téléviseur avec Google Cast, Android TV et Xbox One. Orange n’a pas d’offres préférentielles avec un abonnement au trimestre, au semestre ou à l’année.

Première formule Deuxième formule Coût 9,99 € / mois 11,99 € / mois Type d’accès Mobile, tablette, PC mobile, tablette, ordinateur, TV

Anime Digital Network Anime Digital Network

Catalogue

Anime Digital Network revendique un catalogue de plus de 4000 épisodes. Il y a bien sûr des dessins animés ultra-populaires comme les inévitables Naruto, Hunter X Hunter et Bleach, des grands classiques comme Détective Conan, GTO et Dragon Ball Z, et des étoiles montantes, à l’image de One Punch Man.

Bien sûr, il n’y a pas tout. En cherchant un peu, on voit que des séries comme One Peace, Samurai Champloo et Kenshin manquent à l’appel. Mais ces manques peuvent être compensés avec bien d’autres séries, notamment celles provenant directement du Japon et dont les noms restent très obscurs pour ceux qui ne seraient pas déjà fans.

Fonctionnalités

Les deux forfaits proposés par Anime Digital Network ouvrent un accès en illimité au catalogue des séries télévisées. Pour ce qui est des films et des OAV, il vous faudra par contre un abonnement premium. La haute définition (HD) en 720p est activée pour tous les usagers. Pour la HD 1080p, c’est vers l’offre premium qu’il faudra se tourner.

Anime Digital Network donne un crédit de téléchargement chaque fois pour télécharger des œuvres sans verrou de protection (DRM) et en haute définition (1080p). Ce crédit de téléchargement passe à deux si vous avez un abonnement premium. Ce qui peut être très appréciable lorsque l’on veut emmener avec soi ses œuvres préférées.

Moins essentiel, ADN propose des offres exclusives pour les deux types de forfait ainsi qu’une personnalisation du profil (choix d’un avatar, profil plus complet) et des opérations spéciales (jeux basés sur l’univers des dessins animés et lots de cadeaux à remporter). ces deux derniers avantages sont réservés aux comptes premium.

Prix

En ce qui concerne le prix, Anime Digital Network propose deux grandes formules. La première est celle la plus basique (Standard). L’autre s’adresse à ceux qui veulent une expérience optimale (Premium). Il est possible de payer par mois, par trimestre ou par an. Plus l’abonnement dure dans le temps, moins le prix est élevé.

Cela donne la grille suivante :

Standard Premium Mensuel 6,99 € / mois 9,99 € / mois Trimestriel 6,33 € / mois 8,33 € / mois Annuel 4,99 € / mois 6,67 € /mois

Pour l’offre trimestrielle, l’abonnement standard revient donc à 18,99 euros tandis que l’offre premium coûte 24,99 euros. Sur l’année, l’accès standard coûte 59,99 euros alors que l’option premium atteint 79,99 euros. Si vous souhaitez demeurer longtemps avec ce service, un abonnement trimestriel ou annuel est bien plus rentable.

Retrouvez tous les chiffres du streaming en France et dans le monde sur cet article !