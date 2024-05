Lecture Zen Résumer l'article

Stellar Blade affiche une note de 9,3 sur 10 sur l’agrégateur Metacritic. Le jeu empile les 10 sur 10 alors qu’il est loin d’être irréprochable sur tous les points qui comptent.

9,3 sur 10 : c’est la note actuellement affichée sur la page Stellar Blade de l’agrégateur Metacritic. Il s’agit de la moyenne des scores donnés par les joueuses et les joueurs. Elle contraste avec les critiques de la presse, qui attribue 82 sur 100 à cette exclusivité PS5 parue à la fin du mois d’avril (7 sur 10 dans nos colonnes). Comme le souligne l’internaute Zuby_Tech dans un tweet publié le 1er mai, aucun jeu de la console avec plus de 2 000 notes reçues, ne fait mieux.

Stellar Blade bat donc des pointures comme Marvel’s Spider-Man 2 (8,9), God of War Ragnarök (8,1), The Last of Us Part II Remastered (8,2) et Horizon Forbidden West (7,1). Même des jeux assortis d’une forme d’unanimité, comme Elden Ring (8), Hades (8,7) ou encore Baldur’s Gate 3 (8,9), font moins bien. Tout porte à croire que Stellar Blade bénéficie d’un review bombing ayant un effet positif.

Stellar Blade sur Metacritic // Source : Capture d’écran

Stellar Blade ne mérite pas une note moyenne de 9,3 sur 10

Le review bombing est une pratique normalement utilisée en guise de protestation. Les joueuses et les joueurs attribuent volontairement une mauvaise note à un jeu afin de le pénaliser, que ce soit justifié par certains soucis (exemples : des bugs, une politique commerciale douteuse) ou non. Le review bombing a plutôt des effets négatifs. C’est l’inverse avec Stellar Blade.

Il y a deux raisons qui appuient la théorie du review bombing positif pour Stellar Blade :

Le jeu dépasse déjà les 3 000 notes sur Metacritic, alors qu’il est disponible depuis moins d’une semaine. À titre de comparaison, Marvel’s Spider-Man 2, lancé en octobre 2023, ne dépasse pas les 8 000 avis. Helldivers 2, sorti en février 2024 et ultra populaire, n’en est qu’à un peu plus de 1 500. Il y a un effet de masse un peu trop rapide.

La pluie de 10 sur 10 que reçoit Stellar Blade n’est pas vraiment en adéquation avec ses qualités vidéoludiques, si on regarde l’expérience d’un point de vue objectif. Le titre, développé par Shift Up, a des arguments, mais aussi des défauts qui l’empêchent de prétendre à de telles louanges (un manque d’identité, une partie exploration décevante, un équilibre douteux sur la fin…).

Metacritic affiche carrément le macaron « Universal Acclaim », que l’on pourrait traduire par « plébiscite universel ». Le RPG Baldur’s Gate 3, qui a raflé toutes les récompenses possibles et imaginables, n’a pas droit à cette distinction en ce qui concerne l’avis des utilisatrices et des utilisateurs — alors que son score atteint 96 sur 100 selon la presse.

Un commentaire très élogieux sur Stellar Blade // Source : Capture d’écran

« Mon chapeau à l’un des meilleurs jeux du moment. Pas de wokisme, pas de message politique, 9/10 au gameplay, 9/10 aux graphismes, 7/10 à l’histoire (…). Malgré la censure, à laquelle je m’oppose, je l’ai acheté », indique MikeTheGreek1, qui met 10 alors que la moyenne des notes données dans son avis est plutôt de 8,3. BaggedCat, lui, assume mettre un faux 10 pour combattre les faux 0, alors qu’il noterait plutôt 8 s’il était vraiment honnête. Quant à Kingdom999, il parle carrément de « révolution » pour l’industrie du jeu vidéo. On sent que rien n’est vraiment dosé dans ces différents propos. « Je mets 10 car j’ai adoré et que je soutiens le mouvement qui se passe ici », résume parfaitement AH10189.

Qu’est-ce qui pousse les fans de Stellar Blade à alimenter une telle machine ? Certainement les quelques polémiques qui lui sont liées, lesquelles sont injustifiées aux yeux de certains. Ce jeu vidéo coréen est accusé de sexisme en raison de l’hypersexualisation de son héroïne (que l’on peut habiller avec des tenues très osées). Une frange de joueurs le taxe aussi de censure, face à la modification d’une poignée de costumes (le personnage principal serait moins nu que prévu). Un review bombing positif servirait alors à se « venger » de celles et ceux qui estiment que Stellar Blade va un peu trop loin — et n’ont cessé de le déplorer. Ce qui permettrait alors de lui redorer le blason.

