La saison 2024 de Formule 1 a débuté le samedi 2 mars 2024 avec le GP de Bahreïn, remporté par Max Verstappen (Red Bull). Le triple champion du monde en titre est encore favori à sa succession. Où voir les courses ?

Il était temps : après une trêve de plusieurs mois, les fans de Formule 1 vont pouvoir goûter de nouveau à la joie du bitume, des crissements de pneus et… des victoires de Max Verstappen. Le pilote Red Bull vient de remporter trois titres de champion de suite et devrait une fois encore dominer la saison. Il faudra toutefois compter sur Ferrari et Mercedes en embuscade. Cette saison 2024 sera la plus longue de l’histoire, avec 24 courses. La première, située à Bahreïn, a été remportée sans difficulté par Max Verstappen.

Durant l’intersaison, on a appris que Lewis Hamilton, septuple champion du monde, quittera Mercedes à l’issue de la saison. Il pilotera pour Ferrari à partir de 2025, ce qui pourrait rabattre quelques cartes si l’écurie italienne parvient à refaire son retard sur Red Bull.

Pour regarder la Formule 1 en France, il faut un abonnement, sachant que plusieurs options s’offrent à celles ou ceux qui veulent suivre tous les Grands Prix de F1.

Le programme F1 du GP d’Arabie Saoudite

Cette semaine se tient le Grand Prix d’Arabie Saoudite, deuxième manche de la saison 2024 de Formule 1. Voici le programme de diffusion :

Essais libres 1 le jeudi 7 mars à 14h30 sur Canal+ Sport ;

Essais libres 2 le jeudi 7 mars à 18h sur Canal+ Sport ;

Essais libres 3 le vendredi 8 mars à 14h30 sur Canal+ Sport ;

Qualifications le vendredi 8 mars à 18h sur Canal+ ;

Course le samedi 9 mars à 18h sur Canal+.

Comment regarder les Grands Prix de F1 gratuitement en France ?

Malheureusement, il n’est aujourd’hui plus possible de regarder l’intégralité d’une saison de Formule 1 sans rien payer. C’était le cas il y a plusieurs années, quand TF1 avait les droits de diffusion. Aujourd’hui, c’est Canal+ qui a pris le relai de TF1 et le groupe voit la discipline comme un argument pour que les gens prennent un abonnement.

Dans un but de démocratisation de la discipline, il y a quand même des Grands Prix proposés en clair — dont les épreuves en France et à Monaco.

Pour celles et ceux vivant en Belgique, RTBF propose la Formule 1 gratuitement. Si vous captez la chaîne belge, c’est une solution possible. Les Grands Prix de F1 sont aussi visibles gratuitement si vous habitez en Suisse, grâce à la RTS. La chaîne, gratuite, dispose des droits exclusifs de diffusion de la F1 en Suisse.

Comment regarder les Grands Prix de F1 en direct en France ?

Le seul moyen de regarder la F1 en direct en France à la télévision est de passer par Canal+, qui propose diverses offres pour s’abonner. On rappelle que la chaîne ne propose pas uniquement de la Formule 1. En fonction de la formule choisie, on pourra aussi regarder du foot ou encore de la NBA (via beIN Sports). Sans oublier des films et des séries.

Canal+ dispose des droits de diffusion de la Formule 1 (l’accord a récemment été prolongé jusqu’en 2029), et ce depuis maintenant plusieurs saisons. Elle propose une ligne éditoriale très appuyée, avec, chaque week-end, une véritable plongée dans le monde de la Formule 1. Canal+ diffuse ainsi les essais, les qualifications, la course et des émissions thématiques (débriefing, reportages, interviewes…). Il y a un suivi complet, avec des journalistes et des consultants spécialistes de la discipline. Grosse nouveauté pour 2024 ? Des conversations avec le muret des stands, avec des propos recueillis en direct de la part de certains patrons d’écurie.

ENFIN… IT’S RACE WEEEEEEK 🥹🥳



Canal+ propose également la qualité 4K UHD pour la course, pour peu que vous ayez la connexion internet adéquate (25Mb/s) et le matériel compatible (décodeur Canal+, Apple TV 4K, décodeur TV UHD Orange, Bbox 4K, Freebox Pop, Samsung Smart TV, téléviseurs Sony, Nvidia Shield). Sur la finale de la Ligue des champions, la qualité était au rendez-vous. À noter que l’application MyCanal donne accès à un mode expert avec caméras embarquées, note du Grand Prix, meilleurs moments de la course ou encore chronométrage en direct.

Canal+ permet aussi d’avoir les courses en replay, et permet de profiter d’autres disciplines sportives, y compris des sports mécaniques (F2, F3, MotoGP), entre autres programmes (séries, films). Il est nécessaire d’avoir accès à la chaîne Canal+ Sport pour tout voir.

Dernière chose à savoir : pour cette saison 2024, certaines offres Canal+ intègrent l’application F1 TV Pro. Elle donne accès à d’autres caméras, à des archives ou encore à un flux sans commentaires.

Comment regarder la Formule 1 sans Canal Plus avec F1 TV ?

La Formule 1 dispose bien évidemment de son propre abonnement, baptisé F1 TV, pour permettre aux aficionados de ne rien louper. Deux formules sont disponibles : F1 TV Access (26,99 € par an), qui ne propose que des replays, ou F1 TV Pro (accessible dans Canal+), qui permet de vivre les différents événements en direct (en plus d’accéder aux replays).

Formula 1 donne accès à toutes les sessions qui rythment un week-end de course (essais, qualifications, courses), ainsi qu’à des caméras embarquées (20 au total), des documentaires exclusifs ou encore des archives. On peut aussi profiter d’un chronométrage en direct avec des informations fines pour les experts (télémétries, conversations radio, usure des pneus). En plus de la Formule 1, F1 TV permet de suivre trois autres disciplines (F2, F3 et Porsche Supercup).

L’application F1 TV est accessible sur navigateur sur le web, iOS, Android, Amazon Fire, Roku, Apple TV, Google TV et Chromecast.

Voici ce que proposent F1 TV Access et F1 TV Pro :

F1 TV Pro F1 TV Access Direct ✅ ❌ Replays ✅ ✅ Caméras embarquées en direct ✅ ❌ Documentaires exclusifs ✅ ✅ Télémétrie ✅ ✅ Archives ✅ ✅ Prix annuel NC 26,99 € Prix mensuel NC 2,99 €

Comment voir les essais et les qualifications d’un GP de F1 en direct ?

La chaîne Canal+ propose tous les temps forts en direct d’un week-end de Formule 1, y compris les essais qui permettent aux pilotes de préparer leur monoplace, et les qualifications, qui déterminent la grille de départ.

Comment se déroule un week-end de Formule 1 ?

Un week-end classique de Formule 1 se déroule de la manière suivante :

Deux séances d’essais le vendredi ;

Une séance d’essais et les qualifications le samedi ;

Le Grand Prix le dimanche.

Pendant la saison, il y a des week-ends où le programme est légèrement chamboulé avec l’intégration d’une course sprint. Dans ce cas-là, l’organisation est comme suit :

Une séance d’essais et les qualifications pour le sprint le vendredi ;

La course sprint et les qualifications pour la course le samedi ;

La course normale le dimanche.

Où trouver un résumé de la saison précédente ?

Attention, Netflix ne permet pas de regarder des courses de Formule 1. En revanche, la plateforme de SVOD permet de se (re)plonger dans les coulisses des saisons précédentes grâce à l’excellente série Drive to Survive (Formula 1 : Pilotes de leur destin). Avec une liberté de ton assez inouïe pour un milieu si pudique, le programme propose un résumé assez complet des précédentes courses, avec interventions des principaux protagonistes (pilotes, journalistes spécialistes, directeurs d’écurie), temps forts et un talent certain pour la dramatisation. C’est un excellent moyen pour découvrir la discipline ou se rafraîchir la mémoire, d’autant que la réalisation est d’excellente facture. Dommage que certains pilotes ne jouent pas le jeu, à l’instar de Max Verstappen.

Quel est le classement de la saison 2024 de Formule 1 ?

Pilote Écurie Points Max Verstappen Red Bull 26 Sergio Pérez Red Bull 18 Carlos Sainz Ferrari 15 Charles Leclerc Ferrari 12 George Russell Mercedes 10 Lando Norris McLaren 8 Lewis Hamilton Mercedes 6 Oscar Piastri McLaren 4 Fernando Alonso Aston Martin 2 Lance Stroll Aston Martin 1 Zhou Guanyu Stake F1 0 Kevin Magnussen Haas 0 Daniel Ricciardo Racing Bulls 0 Yuki Tsunoda Racing Bulls 0 Alexander Albon Williams 0 Nico Hulkenberg Haas 0 Esteban Ocon Alpine 0 Pierre Gasly Alpine 0 Valtteri Bottas Stake F1 0 Logan Sargeant Williams 0

Quel est le calendrier de la saison 2024 de Formule 1 ?

GP de Bahreïn (2 mars, 16h), remporté par Max Verstappen

GP d’Arabie Saoudite (9 mars, 18h)

GP d’Australie (24 mars, 5h)

GP du Japon (7 avril, 7h)

GP de Chine (21 avril, 9h), avec sprint

GP de Miami (5 mai, 22h), avec sprint

GP d’Émilie-Romagne (19 mai, 15h)

GP de Monaco (26 mai, 15h)

GP du Canada (9 juin, 20h)

GP d’Espagne (23 juin, 15h)

GP d’Autriche (30 juin, 15h), avec sprint

GP de Grande-Bretagne (7 juillet, 16h)

GP de Hongrie (21 juillet, 15h)

GP de Belgique (28 juillet, 15h)

GP des Pays-Bas (25 août, 15h)

GP d’Italie (1er septembre, 15h)

GP d’Azerbaïdjan (15 septembre, 13h)

GP de Singapour (22 septembre, 14h)

GP des États-Unis (20 octobre, 21h), avec sprint

GP du Mexique (27 octobre, 21h)

GP du Brésil (3 novembre, 18h), avec sprint

GP de Las Vegas (24 novembre, 7h)

GP du Qatar (1er décembre, 18h), avec sprint

GP d’Abu Dhabi (8 décembre, 14h)

