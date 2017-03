Google Hangouts ne gère déjà plus les SMS. Pour les utilisateurs Android, c'est donc l'occasion de changer d'application pour envoyer, consulter et apprécier ses SMS et MMS. Car malgré WhatsApp et Message, nos vieux textos ont la peau dure. Guide de nos meilleures applications.

Android Messages Android Messages

La messagerie selon Google, tout simplement. Dans la plus pure tradition Material Design, Messages réunit l’essentiel et juste ce qu’il faut. Belle, évidente, intuitive, gratuite et sans publicité Android Messages est l’application de messagerie que devraient avoir tous les smartphones par défaut. Mais en raison des aventureuses modifications des constructeurs, vous devrez sûrement l’installer vous-même pour remplacer votre application par défaut. Pour vous, Google a simplement mis sur le Play Store son service afin que chacun puisse goûter à une expérience Android pure.

Les avantages de Messages se trouvent donc dans son interface, colorée et cohérente avec l’ensemble d’Android. Mais également une très bonne et pourtant simple idée : chaque conversation dispose d’une couleur qui lui est propre, un détail qui facilite la vie et fait penser à Gmail.

Bon à savoir : en France, aucun message n’est envoyé en utilisant les données 4G (même entre deux utilisateurs de Messages), les fonctionnalités de discussion de groupe sont donc naturellement impossibles.

Messenger Messenger

Véritable usine à gaz élaborée durant de longues années par Facebook, Messenger sur Android sert à tout : clavier téléphonique, application de VoiP, messagerie instantanée en data, plateforme de bots, clone de Snapchat et enfin application SMS et MMS. Pour nous, Messenger est donc une mauvaise idée, mal exécutée de surcroît. Il apparaît naturel qu’une application accomplisse une tâche, et se contente de le faire à la perfection, mais certains aiment le côté couteau suisse : qui sommes-nous pour juger ?

Les plus jeunes notamment affectionnent le côté tout en main de l’application de Messagerie la plus utilisée au monde qui est bien entendu disponible sur le Play Store.

Bon à savoir : malgré l’insistance de Facebook qui vous demandera à plusieurs reprises si vous ne souhaitez pas fusionner vos SMS et vos messages du réseau social, vous pourrez toujours répondre non et conserver ces deux fonctionnalités séparées si besoin.

Messenger Facebook Gratuit

Signal Signal

Application de référence des spécialistes du chiffrement et de la confidentialité, Signal a tout pour nous plaire — comme elle plaît déjà à Edward Snowden. Libre et open source, Signal est le fruit d’un travail communautaire passionné qui a rendu plus que jamais facile le chiffrement bout-en-bout pour vous et vos amis béotiens.

I use Signal every day. #notesforFBI (Spoiler : they already know) https://t.co/KNy0xppsN0 — Edward Snowden (@Snowden) November 2, 2015

Même pas laide, Signal fork l’interface Material Design de la messagerie Google tout en y ajoutant de multiples options qui vous seront efficaces au quotidien et pas seulement pour échapper à la NSA.

On trouve dans Signal une fonction d’appel chiffré, à travers la data, une messagerie instantanée classique mais chiffrée évidemment et enfin un support des SMS. Ce qui permet de centraliser SMS et messagerie bout-en-bout. Rappelez vous toutefois qu’un SMS, même envoyé depuis Signal, est lisible pour n’importe quel indiscret qui sait l’intercepter — IMSI-Catchers au rendez-vous !

Notez que nous avons aussi un dossier présentant les différentes solutions de messagerie chiffrée si vous souhaitez décrypter le monde du chiffrement.

Signal Private Messenger Open Whisper Systems Gratuit

Textra Textra

Textra, c’est typiquement Android Messages mais avec quelques options bien pensées qui raviront les plus portés sur la personnalisation de leur mobile. Toutefois, pour ne rencontrer aucune pub — un comble dans une application SMS — il faudra débourser un peu moins de 3 €.

Cet achat pourrait vraiment valoir le coup si vous cherchez depuis longtemps l’application SMS à la fois bien intégrée, intelligente, proche de celle de Google mais beaucoup plus personnalisable. Enfin, on ne peut plus se passer de la fonctionnalité programmer un SMS qui devrait être par défaut sur toutes les applications de messagerie…