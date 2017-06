Vidéo : Pokkén Tournament DX : le premier jeu Pokémon sur Switch est un portage de Wii U Maxime Claudel - à l'instant Pop culture

Nintendo a annoncé l'arrivée de Pokkén Tournament DX sur Switch. Un titre que les possesseurs de Wii U connaissent déjà.

Nintendo et Pokémon Company avaient des annonces à faire sur la franchise Pokémon. Ils ont donc organisé un live de quelques minutes, ce mardi 6 juin, pour partager trois informations : le lancement d’un premier jeu sur Switch, une suite pour Pokémon Lune et Pokémon Soleil ainsi qu’un oldie pour la Console Virtuelle de la 3DS.

Soit de quoi ravir les amateurs des célèbres bestioles même si, point de vue originalité, il faudra repasser…

Du réchauffé en veux-tu en voilà

Le 22 septembre prochain, la Nintendo Switch accueillera donc Pokkén Tournament DX, portage d’un jeu de combat déjà sorti sur Wii U et lui-même adapté d’une borne d’arcade. Forcément, il tirera partie des fonctionnalités de la console hybride et il sera par exemple possible de jouer en format table avec chacun(e) un Joy-Con dans les mains. On notera aussi que le casting de Pokémon disponibles passera de 16 à 21 avec les additions de Darkrai, Cizayox, Pingoléon, Cradopaud et Archéduc.

À la même date, la Console Virtuelle de la 3DS ajoutera Pokémon Or et Pokémon Argent , les titres de la deuxième génération à son catalogue, avec l’habillage GameBoy Color d’époque.

Enfin, le 17 novembre sortiront Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune sur 3DS. Au programme ? Une nouvelle histoire et des nouvelles créatures justifiant le préfixe Ultra. Mais on n’en saura pas plus pour le moment.