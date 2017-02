Blizzard Entertainment a détaillé la future mise à jour qu'il appliquera à Overwatch. Quelles sont les nouveautés promises ?

Blizzard Entertainment a promis une année 2017 assez riche du côté d’Overwatch, son FPS qui arrache tout sur son passage. Il faut dire qu’il y a une communauté de 25 millions de joueurs à contenter et que l’évènement aux couleurs du Nouvel An chinois se termine bientôt (le 13 février prochain). Le géant américain prend dès à présent les devants en déployant une mise à jour – la 1.8.0 – sur la région publique de test, en vue d’un lancement pour tout le monde dans un futur proche. Trois nouveautés majeures sont au programme : les serveurs personnalisés, le mode Capture de drapeau et des ajustements au niveau du casting.

Patch 1.8.0

Les serveurs personnalisés permettent, comme leur nom l’indique, de façonner son propre serveur en fonction de plusieurs paramètres, dont les cartes, modes et Héros. Par exemple, il sera possible d’appliquer des restrictions ou, à contrario, d’offrir des avantages à certains personnages. On pourra profiter de cette expérience custom entre amis (avec ou sans invitation) ou en public. Blizzard Entertainment précise que « des changements pourront apparaître sur la RPT », comprenez par-là que la fonctionnalité doit encore être peaufinée et que les retours sont forcément les bienvenus.

Capture du drapeau, pour sa part, va reprendre le flambeau de Capture du coq, introduit dans l’évènement Nouvel an chinois. Le mode, un classique des FPS multijoueurs, rejoindra la partie Arcade et sera disponible dans quatre cartes : Népal, Tour de Lijiang, Ilios et Oasis. Pour terminer, la mise à jour 1.8.0 entend rééquilibrer les Héros, avec une palanquée d’ajustements, entre autres correctifs, détaillés sur le site officiel.