[Deal du Jour] Prévue pour le 1ᵉʳ septembre 2023, ce pack édition limitée de la PS5 est aux couleurs de Spider-Man 2, la prochaine grosse exclusivité de Sony prévue pour le 20 octobre. En plus de la console, la manette Édition Limitée Spider-Man 2 est aussi en précommande, ainsi que les façades pour décorer votre console, si vous la posséder déjà.

Où précommander la PS5 Édition Limitée Spider-Man 2 ?

Les prix de cette PlayStation 5 et de ses accessoires sont identiques chez tous les revendeurs.

Vous retrouverez le Pack Console Sony PS5 Édition Limitée Marvel’s Spider-Man 2, au prix de 659,99 € sur la Fnac. Le pack contient une console PS5 édition limitée Spider-Man 2, une manette sans fil DualSense Édition limitée Spider-Man 2, et le code de téléchargement pour la version numérique standard du jeu Marvel’s Spider-Man 2.

Seule, la Manette sans fil Sony DualSense pour PS5 Edition Limitée Marvel’s Spider-Man 2 est vendue au prix de 79,99 € sur la Fnac.

Enfin, les façades Édition Limitée Marvel’s Spider-Man 2 sont disponibles indépendamment. La façade pour la PS5 Digitale est au prix de 64,99 €, et la façade pour la PS5 Numérique est aussi au prix de 64,99 €. Ces façades ne sont cependant pas encore disponibles en précommande.

C’est quoi, cette PlayStation 5 aux couleurs de Spider-Man 2 ?

Révélée lors du dernier Comic-Con de San Diego, cette PlayStation 5 est la première édition collector aux couleurs d’un jeu à sortir chez nous. Le pack comprend une console PlayStation 5 digitale Spider-Man 2, ainsi qu’une manette DualSense assortie. Vous trouverez aussi un code de téléchargement pour la version numérique standard du jeu Marvel’s Spider-Man 2. La face avant de cette PS5 montre les tentacules noirs de Venom, le symbiote ennemi de Spider-Man, qui viennent progressivement recouvrir l’icône de l’homme araignée. L’arrière de la console est quant à lui totalement recouvert par la couleur du symbiote. La manette DualSense reprend le même design. Notez que la manette seule est aussi disponible à l’achat. Celles et ceux qui possèdent déjà une PlayStation 5 digitale ou numérique, pourront se rabattre sur les façades disponibles indépendamment.

Notez que les joueuses et les joueurs qui achèteront le pack bénéficieront des mêmes bonus de précommande que celles et ceux qui précommanderont le jeu Marvel’s Spider-Man 2. Ils pourront profiter, en déblocage anticipé, des tenues Chevalier arachnide et Araignée de l’ombre de Peter et Miles, avec trois variantes de couleur, ainsi le gadget Attrape-toile et 3 points de compétence.

La PlayStation 5 Spider-Man 2

Est-ce que cette édition limitée vaut le coup ?

659,99 € pour la PlayStation 5 Digitale, et le jeu Spider-Man 2 en dématérialisé, c’est vrai que c’est un peu cher, mais après tout, il s’agit d’une version collector. La console normale est au prix de 549 € et le jeu est en précommande au prix de 69,99 € en version dématérialisé et physique. Ce pack Édition Limitée vous revient donc à 40 € de plus, à vous de voir si ce design exclusif vaut le prix. Si vous avez déjà précommandé le jeu et que cette console vous fait tout de même de l’œil, vous vous en sortirez à moindres frais en achetant la façade séparément.

Cependant, si vous êtes fans et n’avez pas encore la console de Sony, cela peut être intéressant si vous trouvez que la PS5 classique est un peu triste, avec sa façade blanche, où si vous aimez vous démarquer. D’autant plus que la façade Spider-Man 2 est au prix de 64,99 € si vous l’achetez à part. Seuls celles et ceux qui ne possèdent pas encore la console de Sony et qui sont fans de Spider-Man seront gagnants, avec cette Édition Limité.

