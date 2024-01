L’Europe dynamite les barrières d’Apple sur le cloud gaming. Alors qu’arrive le Digital Market Act (DMA), un nouveau règlement européen, l’entreprise américaine assouplit ses règles concernant l’App Store. Le cloud gaming va pouvoir se déployer pleinement sur l’iPhone et le reste de l’écosystème Apple.

Il fut un temps où Apple était hostile au cloud gaming. Mais ça, c’était avant. Avec l’arrivée prochaine du Digital Markets Act (DMA) en Europe, les digues sautent du côté de la firme de Cupertino. L’entreprise américaine a annoncé le 25 janvier une cascade de changements. L’App Store, les navigateurs, les paiements ou encore Apple Pay sont concernés.

Le cloud gaming aussi est donc touché. Son principe est connu des gamers, mais peut-être pas des autres : il s’agit de lancer à distance le jeu vidéo, sur les serveurs d’une entreprise proposant du jeu à la demande. Ainsi, la partie n’est pas exécutée localement, mais sur des infrastructures distantes. D’où la notion de jeu dans les nuages.

L’intérêt du cloud gaming est de déplacer l’effort informatique sur d’autres installations tierces. Seul le rendu final (c’est-à-dire globalement l’image) est transmis en streaming jusqu’au terminal de l’utilisateur. Ce flux vidéo épargne ainsi les performances d’un PC ou d’une console. C’est surtout très intéressant pour un smartphone, moins « puissant ».

Ainsi, l’iPhone sera concerné au premier chef par ces bouleversements. « Apple propose de nouvelles options pour […] la diffusion en continu de jeux […]. Les développeurs peuvent désormais proposer une application unique capable de diffuser en continu tous les jeux proposés dans leur catalogue », lit-on dans le communiqué du groupe.

Du cloud gaming bien plus agréable sur iPhone

Le géant de l’électronique grand public ne mentionne aucun nom de cloud gaming en particulier, mais il n’est guère difficile de deviner lesquels vont se glisser très vite dans la brèche dorénavant ouverte. Des applications natives pour iOS comme le GeForce Now de Nvidia et le Xbox Cloud Gaming de Microsoft devraient ainsi apparaître sur l’App Store. (Ayons une pensée pour Stadia, qui n’en profitera jamais).

Par ricochet, l’ouverture du cloud gaming va aller au-delà d’iOS. Les autres systèmes de la firme de Cupertino (Apple TV, l’iPad) vont aussi s’adapter en amont du 6 mars, date d’application du Digital Market Act. Le DMA a pour mission de juguler les plateformes pour les empêcher d’avoir un effet nuisible sur la concurrence. C’est une bonne nouvelle pour l’Apple TV, qui va enfin pouvoir concurrencer les consoles.

Ce décalage est bientôt terminé (ici GeForce Now). // Source : Capture d’écran

Dans le cas de GeForce Now, par exemple, la plateforme bénéficiait jusqu’à présent de tout le nécessaire pour se lancer, côté ordinateur, sur Windows, macOS, ChromeOS, et côté mobile, sur Android. Des programmes dédiés existent à chaque fois. Mais pour iOS, la manipulation nécessitait de jongler avec le navigateur web Safari, édité par Apple. Sur iOS, Apple présentait GeForce Now comme un concurrent de l’App Store.

En termes d’expérience d’utilisation, l’emploi d’une web app s’avère bien moins attrayant qu’une application classique à récupérer sur l’App Store. C’est aussi un chemin moins facile d’accès pour les joueurs et les joueuses, et moins intuitif. En fait, ces services étaient plus commodes à utiliser sur une smart TV que sur l’iPhone.

Particularité de l’annonce d’Apple sur le cloud gaming : c’est la seule qui va avoir un impact mondial. Toutes les autres mesures prises par le groupe californien sont circonscrites au marché européen. En tout cas, tant que les autres pays et continents ne prennent pas des mesures analogues au DMA pour faire sauter ces verrous.

