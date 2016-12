Blizzard anticipe 2017 en évoquant quelques unes des futures nouveautés qui attendent son FPS multijoueur Overwatch.

Grâce au savoir-faire de Blizzard, Overwatch n’a pas mis longtemps à mettre tout le monde d’accord. Depuis son lancement en mai dernier, le FPS a attiré plus de 20 millions de joueurs et le phénomène n’est pas près de s’arrêter. D’où l’intérêt pour le géant américain de ne pas laisser tomber son bébé de sitôt.

Dans une vidéo adressée à la communauté, Jeff Kaplan, le directeur du jeu, a fait un bilan de l’année 2016 et s’est projeté vers 2017. Force est de reconnaître que les joueurs d’Overwatch, disponible en promo en ce moment, ne risquent pas de s’ennuyer dans les mois à venir.

Communication améliorée en 2017

Fort logiquement, il faudra s’attendre à voir débarquer des modes, des événements saisonniers, des héros et des cartes. Les développeurs testent beaucoup de choses mais Jeff Kaplan ne souhaite pas se montrer plus précis puisqu’il sait que certaines idées sont abandonnées quand elles ne fonctionnent pas.

Il tease quand même un personnage « très prometteur » sur le papier et n’oublie pas de rappeler que la map Oasis est toujours prévue pour le début d’année. En revanche, n’espérez pas un rééquilibrage de Sombra tout de suite, Blizzard laissant le bénéfice du doute aux joueurs, qui avaient mis du temps à maîtriser Ana.

Du côté des fonctionnalités inédites, Blizzard entend améliorer la communication dans Overwatch. Cela passera notamment par l’introduction d’une roue personnalisable permettant de sélectionner quatre phrases et autant de tags et d’emotes. Dans le même esprit, il sera prochainement possible de profiter d’une option pour rester dans le même groupe de chat, celui de son équipe en l’occurence (pour éviter de passer par une solution extérieure).

Enfin, le mode spectateur, très attendu, devrait arriver très bientôt. Il offrira notamment l’opportunité de mieux suivre les parties eSport.