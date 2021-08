Plusieurs fans d'Overwatch ne veulent plus que McCree s'appelle McCree. Ce personnage avait été nommé ainsi en référence à un développeur, mais ce dernier a quitté Blizzard en raison du scandale qui entoure en ce moment l'entreprise.

Plongé dans une tourmente judiciaire qui est bien partie pour durer, Blizzard Entertainment doit, en parallèle, composer avec la défiance de plus en plus légitime des joueuses et des joueurs. Par exemple, plusieurs fans du jeu vidéo Overwatch sont en train de s’organiser dans l’espoir de faire changer le nom d’un personnage, lequel fait référence à l’un des développeurs qui viennent de partir de Blizzard.

Depuis que la multinationale a été attaquée en justice aux États-Unis pour « harcèlement sexuel permanent » et « discriminations », des têtes tombent. C’est par exemple le cas du lead designer Jesse McCree, qui travaillait sur Diablo IV. Problème ? C’est aussi le nom d’un des héros d’Overwatch, un cowboy qui « abat ses cibles avec une précision redoutable et se met à couvert plus vite que son ombre ». C’est pourquoi les aficionados du jeu réclament un changement.

Un héros d’Overwatch porte un nom qui pourrait être problématique

Si Jesse McCree n’est pas nommé dans la plainte déposée par l’État de Californie et si les raisons de son départ n’ont pas été précisées par Blizzard, son nom apparait dans un article accablant de Kotaku (où se trouvent des preuves de son implication dans des affaires sordides). On comprend dès lors pourquoi les joueurs ne veulent plus incarner un héros qui fait référence à un individu potentiellement auteur d’actes condamnables. Une pétition avait très vite été lancée sur Twitter. Elle a récemment pris un gros coup de boost selon un article de Dexerto publié le 11 août.

A chat log in the article makes it really gross that Overwatch character Jesse McCree was named after a real life, longtime developer at Blizzard. pic.twitter.com/KWzkxNrpL9 — Overbuff (@Overbuff) July 28, 2021

Même des commentateurs de la Ligue Overwatch ne veulent plus utiliser le nom McCree, comme le relève l’utilisateur Orion Woody dans un tweet partagé le 9 août : « On dirait que Brennon ‘Bren’ Hook et Josh ‘Sideshow’ Wilkinson évitent désormais de prononcer le nom du cowboy, et j’apprécie vraiment cela » — un tweet liké par les deux intéressés. Un autre commentateur a approuvé ce choix.

On pourrait croire que changer le nom d’un personnage est simple comme bonjour. Ce serait oublié qu’il est nécessaire de prendre en compte tous les éléments qui le citent (dialogues, textes…). Il s’agit de fait d’une modification plus complexe qu’il n’y paraît. Sans oublier le besoin de justifier ledit changement par la narration — sur ce point, Blizzard pourrait simplement assumer que McCree n’était qu’un pseudonyme. Une autre décision, plus radicale, consisterait à supprimer totalement le personnage, éventuellement en le remplaçant par un héros ayant les mêmes caractéristiques mais une toute autre identité. En tout cas, la porte est ouverte pour Overwatch 2.

Crédit photo de la une : Blizzard Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo