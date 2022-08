Un joueur professionnel évoluant dans l’Overwatch League a découvert sur Twitter son licenciement de son équipe.

La communication sur Twitter est un exercice qui peut s’avérer périlleux, surtout si les choses ne sont pas parfaitement claires avant. L’écurie Alpine en Formule 1 peut en témoigner : elle annonçait le 2 août 2022 l’arrivée d’Oscar Piastri pour la saison 2022-2023, aux côtés d’Esteban Ocon… mais la nouvelle recrue a démenti juste après sur le réseau social. Malaise.

C’est certainement ce même sentiment d’embarras qui a dû saisir le staff de New York Excelsior, le 10 août. Il s’avère que cette équipe, qui évolue à haut niveau sur le jeu vidéo Overwatch, a pris l’initiative de signaler le départ d’un des joueurs sur Twitter… sans vérifier au préalable qu’il en avait bien été informé, comme le reste de ses partenaires.

Un départ annoncé dans un tweet, sans que l’intéressé ne soit au courant

L’embarras pour New York Excelsior, mais également et surtout l’incompréhension du côté du joueur victime de ce remerciement : tout est parti d’un premier message — aujourd’hui supprimé — publié par le compte officiel de New York Excelsior sur Twitter, dans lequel le départ de l’intéressé Myunb0ng, de son vrai nom Seo Sang-min, était acté.

« Aujourd’hui, nous disons au revoir à Myunb0ng. Nous voulons le remercier pour son dévouement et son travail acharné au cours de l’année écoulée et lui souhaitons le meilleur pour tous ses futurs projets », pouvait-on lire alors. Une image montrant le joueur accompagnait ce message, avec un large texte dans lequel était écrit « merci, Myunb0ng. »

Le message posté initialement. // Source : New York Excelsior

Myunb0ng, âgé de 23 ans, avait rejoint l’équipe américaine le 7 janvier 2022, après avoir été dans une autre équipe de l’Overwatch League, Boston Uprising, entre octobre 2019 et octobre 2021. L’Overwatch League est la division d’élite de ce jeu de tir à la première personne, dans lequel deux équipes de six s’affrontent sur diverses cartes et pour accomplir des objectifs variés.

Le joueur, originaire de Corée du Sud, comme tant d’autres membres de l’Overwatch League d’ailleurs (tout l’effectif actuel de New York Excelsior vient du pays du matin calme), a évidemment manifesté sa surprise sur Twitter, en réagissant au tweet par plusieurs messages interrogatifs, comme celui-ci et celui-là. Signe qu’il n’avait pas été prévenu en amont.

Ce qui est d’autant plus cruel, c’est qu’il a accueilli sans le savoir son remplaçant. Cela, juste avant de lire le tweet malheureux de New York excelsior. Il ne se doutait pas que l’arrivée d’An Soon-jae dans l’équipe signifiait qu’il allait perdre sa place. An Soon-jae joue « support », comme Seo Sang-min. Ainsi va la vie du très haut niveau, mais cela n’interdit pas de mettre quelques formes.

New York Excelsior, constatant son erreur, a fini par publier un message d’excuse le même jour. « Nous n’avons pas réussi à communiquer correctement avec l’équipe avant que cette annonce ne soit faite », écrit l’équipe. Elle s’engage au passage à réviser sa façon de communication pour éviter à l’avenir de reproduire une séquence aussi inélégante. Quant à Seo Sang-min, il lui reste à rebondir ailleurs.